FA Cup: Chelsea ed Everton volano agli ottavi

Tutto facile per Chelsea ed Everton che si qualificano senza problemi agli ottavi di finale di FA Cup. I Blues di Hiddink centrano l'obiettivo vincendo 5-1 sul campo del Milton Keynes Dons, formazione di Championship (la B inglese): in evidenza Oscar, autore di una tripletta, a segno anche Hazard e Traoré. Qualificazione mai in discussione nemmeno per i Toffees di Roberto Martinez che si impongono 3-0 sul campo del Carlisle, club di quarta serie.

Il Chelsea soffre solo nei primi minuti, poi dilaga e archivia la pratica Milton Keynes Dons con una goleada. Oscar porta in vantaggio i Blues al 16' spingendo in rete un pallone comodo servitogli da Diego Costa, ma quattro minuti di casa Potter trova il gol del pari per la squadra di casa grazie a un tiro dai venti metri che, deviato da Matic, spiazza Courtois. Il nuovo equilibrio dura una decina di minuti perché prima dell'intervallo Oscar si scatena e va a segno altre due volte: al 32' con un tiro a incrociare sotto l'incrocio, al 44' con una bell'azione personale conclusa con un diagonale imprendibile per Martin, l'estremo difensore del Milton Keynes Dons. Nella ripresa c'è poca storia: il Chelsea fa poker al 55' con Hazard che si procura e trasforma un rigore, poi fa cinquina al 62' con Traoré che insacca da due passi su assist di Hazard.



Missione compiuta anche per l'Everton che, sul campo dei dilettanti del Carlisle, vince 3-0 mettendo in ghiaccio la partita già nei primi 45 minuti: i Toffees sbloccano il risultato al 2' con Kone, raddoppiano al 14' con Lennon e chiudono i conti al 65' con Barkley.