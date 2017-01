FA Cup: Chelsea e Arsenal avanti, Liverpool fuori

Regala sempre sorprese la FA Cup, arrivata al quarto turno. Spicca l'eliminazione del Liverpool che perde in casa 2-1 contro il Wolverhampton. Tutto facile per l'Arsenal, 5-0 in casa del Southampton, per il Chelsea di Conte che vola agli ottavi battendo 4-0 il Brentford mentre il Manchester City di Guardiola vince 3-0 sul campo del Crystal Palace. Il Tottenham rimonta il Wycombe, 4-3, e passa col gol di Son al 97'.