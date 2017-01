Fa Cup: brivido Leicester, col Derby County si va al replay

Il Leicester rischia grosso a Pride Park, ma riesce in extremis a strappare il 2-2 sul campo del Derby County nel quarto turno di Fa Cup: la squadra di Ranieri si giocherà la qualificazione agli ottavi in casa nel replay. Subito in vantaggio grazie a un regalo degli avversari, il Leicester si addormenta e va all'intervallo sotto 2-1. A salvare i campioni d'Inghilterra ci pensa Morgan all'86' con un'incornata sugli sviluppi di un corner.