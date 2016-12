Ex nazionale olandese cerca una nuova squadra e lo fa su LinkedIn

17:23 - Ha vestito 27 volte la maglia della nazionale olandese e ha militato in squadre di rango come Ajax, Spartak Mosca, Anderlecht e AZ Alkmaar, vincedo due campionati nazionali. Demy de Zeeuw, 31 anni, si è trovato disoccupato a luglio dopo la fine della sua avventura in Belgio. Nulla di strano, capita a tanti calciatori, se non fosse che il centrocampista oranje ha usato LinkedIn per trovare una nuova sistemazione.

Come un qualunque ragazzo in cerca di un impiego, De Zeeuw ha pubblicato una piccola biografia sul noto portale di ricerca di lavoro, mettendo in evidenza le squadre in cui ha giocato e i numeri principali della sua carriera, che la visto giocare in Champions League e nel Mondiale 2010. "Cerco un club in Europa, Medio Oriente o nella Mls", il tutto corredato da un video con le sue giocate.