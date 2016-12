Evra entusiasta del mercato: "Mamma mia Juve, cosa stai combinando?"

La Juventus è senza dubbio la protagonista assoluta di questo primo periodo di calciomercato in Italia e non solo: aspettando Higuain e i soldi di Pogba, i bianconeri hanno già chiuso i colpi Benatia, Dani Alves, Pjanic e Pjaca e l'entusiasmo nella squadra di Allegri cresce. Dimostrazione ne è il post fatto da Evra sul proprio profilo Instagram: "Mamma mia, Juve! Cosa stai combinando? Amo questo gioco" ha scritto il francese pubblicando una foto in cui compare tutta le retroguardia bianconera.