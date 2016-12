Eva Carneiro, si è sposata l'ex medico del Chelsea

A settembre aveva lasciato i Blues dopo le incomprensioni con José Mourinho, ora festeggia le nozze. Eva Carneiro si è sposata nella chiesa di Saint Patrick, nel quartiere di Soho. Lui si chiama Jason De Carteret ed è un ex pilota di elicotteri ed esploratore. La dottoressa ha scelto un total-white: abito bianco con dettagli di pizzo, classico velo sull'acconciatura e bouquet abbinato. Lui, invece, si è presentato in tait nero e grigio, accompagnato da un sottogiacca dal discutibile colore verde menta.

Nessun giocatore del Chelsea presente alla cerimonia, forse per "ordine" dello Special One? Dopo il viaggio di nozze, tra la Carneiro e Mourinho comunque non è finita. La causa che la signora De Carteret (da oggi) ha intentato a Mou va avanti.