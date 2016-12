Eva Carneiro rifiuta 1,5 milioni: vuole portare Mourinho in tribunale

Eva Carneiro, ex medico del Chelsea, allontanata da Mourinho dalla prima squadra per come aveva gestito, col fisioterapista Jon Fearn, l'infortunio di Hazard nella gara contro lo Swansea, ha rifiutato un accordo con il club ed il portoghese per un indennizzo da 1,5 mln di euro. La Carneiro ha deciso così di non ritirare la causa di lavoro che aveva determinato le sue dimissioni forzate. Non è escluso che lo stesso Mourinho debba presentarsi in Tribunale.