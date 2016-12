Europeo Under 21, Italia: Sturaro squalificato tre giornate

Brutta tegola per l'Italia Under 21, che potrà riavere a disposizione Sturaro solamente per l'eventuale finale dell'Europeo. Il centrocampista della Juve, infatti, è stato squalificato per tre giornate in seguito all'espulsione rimediata nel match inaugurale contro la Svezia: un rosso diretto arrivato dopo una manata a Ishak. Il giocatore salterà così le gare con Portogallo e Inghilterra, oltre all'eventuale semifinale.