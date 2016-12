Europeo Under 19: l'Italia batte la Germania

Un rigore nel finale, battuto due volte, dopo una gara soffertissima è bastato all'Italia di Paolo Vanoli per iniziare col piede giusto e battere 1-0 la Germania padrona di casa nell'Europeo Under 19. Una partita prevalentemente difensiva, come dimostrano i sedici tiri a due per i tedeschi, portata a casa grazie alla compattezza di squadra e alle parate di Meret, numero dodici dell'Udinese e aggregato al gruppo di Conte in Francia, bravo a superarsi in diverse occasioni soprattutto su Serra (Dortmund) e Ochs.



L'unico tiro degli Azzurri è del milanista Cutrone, ma mentre la difesa di Vanoli regge quella tedesca cade nel finale quando lascia all'Italia un contropiede che sfocia prima in un'uscita bassa di Reimann e poi nel rigore per fallo di mano in area che Dimarco realizza. Giovedì alle 12 l'Italia sfiderà l'Austria, domenica il Portogallo. Le prime due del girone passano alle semifinali che valgono un posto al Mondiale Under 20 in Corea del Sud nel 2017.