Europei, Verratti: "Cosa m'ha detto Ibrahimovic dopo i sorteggi? Che mi massacra di botte"

Un sorteggio da paura. E un messaggio - per quanto scherzoso - ancor più pauroso. E' quello svelato da Marco Verratti in esclusiva a Premium Sport, riportando le parole di Ibrahimovic dopo i sorteggi per il prossimo Europeo che hanno visto Italia e Svezia inseriti nello stesso raggruppamento: "Cosa mi ha detto Zlatan? Mi ha detto che mi massacra di botte! Mi ha dato questa bella informazione per la sfida contro la Svezia, ma ho sei mesi per prevenirle…”.



Intanto, però, il centrocampista del Psg, ha tempo per godersi un riconoscimento importante: "Il premio come miglior straniero della Ligue 1? E' un premio che fa piacere, vuol dire che sto facendo bene e che devo continuare così. Ma non mi sono mai molto interessato dei premi individuali perché comunque sono da vincere quelli di squadra, però sicuramente sono cose che fanno piacere".