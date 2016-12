Europei Under 21: Svezia campione, Portogallo ko ai rigori

La Svezia è campione d'Europa Under 21 per la prima volta nella storia. Gli scandinavi si aggiudicano il titolo al termine di una partita combattutissima contro il Portogallo. Finiscono 0-0 i tempi regolamentari e anche i supplementari a Praga, diventano decisivi i calci di rigore. I lusitani falliscono con William Carvalho l'ultimo penalty. Il risultato finale è di 4-3 per i ragazzi di Ericson, niente da fare per Bernardo Silva e compagni.

Il primo tempo vede il dominio del Portogallo, squadra sbilanciata in avanti ma letale nel fraseggio stretto. La Svezia si difende con ordine (soprattutto sulle palle alte), ma concede qualche occasione da gol. Su tutte quella di Sergio Oliveira al 7', punizione dal limite, tiro agiro che supera la barriera e si stampa sulla traversa. Poi arrivano le occasioni di Ricardo che sfiora il palo e Joao Mario, tiro a botta sicura respinto da Milosevic. Al 52' Guidetti sfiora il vantaggio svedese, semirovesciata e palla che finisce di poco alta sopra la traversa. Al 64' Iuri Madeiros si inventa una gran giocata, entra in area, e fa partire un sinistro a giro che non entra per un soffio. Guidetti all'86' ha sui piedi la palla per sbloccare il match, ma è bravissimo Josè Sa a respingere. Finisce 0-0 nei tempi regolamentari. Al' 95' è Khalili a sfiorare la rete per la Svezia, gran tiro a girare che sfiora il palo lungo e si spegne sul fondo. Si decide tutto ai rigori, a fare festa è la Svezia.