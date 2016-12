Europei Under 21: Portogallo da favola, Germania distrutta

E' il Portogallo la prima finalista degli Europei Under 21 in Repubblica Ceca . A Olomuc i lusitani allenati da Rui Jorge hanno rifilato un clamoroso 5-0 alla Germania: in finale affronteranno la Svezia, che ha travolto 4-1 la Danimarca nel derby scandinavo. Le reti del trionfo portoghese sono di Bernardo Silva, Ricardo, Ivan Cavaleiro, Joao Mario e Ricardo Horta. I tedeschi hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Bittencourt (75').

All'Ander Stadium si affrontano due delle favorite della vigilia. Il Portogallo insegue il suo primo trionfo agli Europei Under 21, la Germania cerca il bis dopo il titolo conquistato nel 2009. L'equilibrio si spezza dopo 25 minuti: Ivan Cavaleiro serve in profondità Bernardo Silva, il 20enne centrocampista del Monaco prende la mira e trafigge Ter Stegen con un diagonale di sinistro.

E' il primo atto di una goleada inimmaginabile. La Germania non reagisce e i portoghesi raddoppiano al 33': corner di Bernardo Silva, sponda aerea di Paulo Oliveira e tocco vincente di Ricardo appostato sul secondo palo. Ma il gol che affossa definitivamente i tedeschi arriva nel primo minuto di recupero del primo tempo: lo firma Ivan Cavaleiro con una sassata di destro sotto l'incrocio dopo un contropiede travolgente. In fotocopia l'azione del 4-0 che arriva al 46': gran botta di Joao Mario e deviazione di Heintz che mette fuori causa Ter Stegen.

La partita non ha più nulla da dire e al 71' Ricardo Horta, su assist di Joao Cancelo, segna il quinto gol con una deviazione in acrobazia da due passi. La Germania si arrende e al 75' resta persino in dieci uomini per l'espulsione di Bittencourt, punito con il secondo cartellino giallo dall'arbitro greco Sidiropoulos per un brutto fallo su Joao Cancelo. Finisce qui. Il Portogallo fa festa e vola in finale, la Germania torna a casa con le ossa rotte.