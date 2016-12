21 giugno 2015 Europei Under 21: pari col Portogallo, Italia quasi fuori Finisce 0-0 la seconda gara del torneo per gli azzurrini: rammarico per la traversa di Belotti e le occasioni sventate dal portiere Josè Sà

E' mancato solo il gol all'Italia che pareggia 0-0 contro il Portogallo nella seconda giornata del gruppo B degli Europei Under 21 in Repubblica Ceca. Gli azzurrini di Di Biagio hanno diverse occasioni ma trovano un grande Josè Sà sulla loro strada che mantiene inviolata la porta lusitana e in avvio di ripresa è la traversa a dire no a Belotti. Nel prossimo turno l'Italia dovrà battere l'Inghilterra e sperare che il Portogallo batta la Svezia per passare.

Dopo la sconfitta contro la Svezia all'esordio, l'Italia gioca una prova gagliarda col Portogallo, vincente al debutto con l'Inghilterra, ma non basta per andare oltre un pareggio per 0-0. Gli azzurrini partono forte e dopo pochi secondi Benassi impegna Sà con un gran tiro da fuori. Sulla destra Zappacosta e Berardi vanno a nozze e al 6' quest'ultimo smarca Belotti a tu per tu col portiere ma l'attaccante del Palermo calcia addosso a Sà. Prima della mezzora il portiere lusitano compie un miracolo sul rasoterra di Benassi diretto all'angolino. Al 36' la prima e unica chance del Portogallo con Joao Mario che da ottima posizione calcia incredibilmente fuori.



Anche nella ripresa l'Italia parte forte: cross da sinistra di Biraghi, Belotti si avvita e colpisce di testa in tuffo ma stavolta è la traversa a salvare il Portogallo. Gli azzurrini non riescono a sfondare e così il ct Di Biagio manda in campo anche Trotta e Bernardeschi: l'occasione del possibile 1-0 ce l'ha però il solito Belotti che devia di tacco il centro basso di Zappacosta ma mette fuori di pochissimo. Nel finale l'Italia crolla fisicamente e ci pensa Bardi ad evitare la beffa con una bella parata sul tiro di Madeiros diretto al primo palo.



Con questo pareggio l'Italia si porta ad un punto dietro a Inghilterra e Svezia a 3 (gli inglesi hanno superato 1-0 gli scandinavi nella gara del pomeriggio grazie a Lingard) e al Portogallo a 4. Nella terza e ultima giornata, mercoledì prossimo, gli azzurrini dovranno battere gli inglesi e sperare nel successo dei lusitani sulla Svezia per avere la certezza di passare: in caso invece di successo degli scandinavi, bisognerà vedere la differenza reti col Portogallo.