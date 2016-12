Europei Under 21: Italia, battere gli inglesi e sperare

L'Italia Under 21 affronta l'ultimo e decisivo match del Gruppo B all'Europeo contro l'Inghilterra all'Ander Stadium di Olomouc con un solo obiettivo: la vittoria . Gli azzurrini di Di Biagio, dopo il ko iniziale con la Svezia e lo 0-0 convincente col Portogallo devono per forza conquistare i tre punti e sperare in un risultato positivo nell'altra gara del girone. A rischio, oltre alla qualificazione, ci sono anche i Giochi Olimpici di Rio.

In contemporanea va in scena Portogallo-Svezia a Uherské Hradiste: partendo dal presupposto che sia indispensabile un successo per l'Italia, in caso di vittoria dei lusitani gli azzurrini sarebbero qualificati come secondi del Gruppo B. L'affermazione della Svezia, invece, vedrebbe Portogallo e Italia a pari punti (4) e in questo caso conterebbe la differenza reti generale. Un pari tra le altre due Nazionali, invece, comprometterebbe definitivamente il cammino dei ragazzi di Di Biagio.



Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia



Inghilterra (4-2-3-1): Butland; Garbutt, Gibson, Moore, Jenkinson; Chalobah, Ward-Prowse; Lingard, Carroll, Pritchard; Kane. A disp. Bond, Bettinelli, Afobe, Chambers, Forster-Caskey, Ings, Hughes, Keane, Loftus-Cheek, Stones, Targett. Ct: Southgate



Italia (4-3-3): Bardi; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Biraghi; Cataldi, Crisetig, Benassi; Belotti, Berardi, Bernardeschi. A disp: Leali, Sportiello, Barba, Baselli, Battocchio, Bianchetti, Sabelli, Sportiello, Trotta, Verdi, Viviani. Ct: Di Biagio