Europei Under 21: è grande Italia, ma un biscotto la fa fuori

Il biscotto è ancora indigesto all'Italia, come nel 2004. Undici anni era stato un 2-2 tra Danimarca e Svezia a far piangere la Nazionale maggiore di Trapattoni agli Europei in Portogallo. Stavolta si mescolano gli interpreti ma il risultato è lo stesso: l'Italia strapazza l'Inghilterra a Olomouc con un secco 3-1 ma l'1-1 tra Portogallo e Svezia la costringe a tornare a casa. Un'eliminazione che brucia, maturata soprattutto nella disastrosa gara d'esordio persa 2-1 con gli svedesi. Per l'Italia sfuma anche la qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016.



A Olomouc è l'Inghilterra a partire meglio. Al 13'filtrante di Kane per Ings che buca centralmente la difesa azzurra e si presenta a tu per tu con Bardi: il suo sinistro, però, termina incredibilmente sull'esterno della rete. Dieci minuti dopo altro brivido per l'Italia con Bardi che dice no a un destro a giro di Kane. Ma al primo affondo è l'Italia a passare in vantaggio: lancio millimetrico di Berardi per Belotti che, scattato sul filo del fuorigioco, batte Butland con uno splendido destro al volo in spaccata. Siamo al 25' e in campo esplode la gioia dell'Italia che, due minuti più tardi, serve il bis: percussione centrale di Crisetig che tocca al limite dell'area per Benassi il cui destro, leggermente deviato da Gibson, si insacca nell'angolino. L'Inghilterra accusa il colpo e reagisce solo al 41' con un sinistro di Redmond sul quale Bardi si supera un'altra volta.



Lo spartito della partita cambia inevitabilmente nella ripresa: Inghilterra avanti e Italia dietro a difesa del risultato. Lingard fa impazzire la difesa azzurra al 47' con una serie di dribbling ma il suo destro termina sul fondo. Col passare dei minuti il ritmo si abbassa, l'Inghilterra sfiora il gol nuovamente con Lingard e poi con Kane, ma è l'Italia a segnare ancora con Benassi che di testa beffa Butland su assist di Trotta, pescato in area da una lunga rimessa laterale di Zappacosta. Gli azzurrini esultano ma nemmeno più di tanto perché dal City Stadium di Uherske Hradiste arrivano brutte notizie: Portogallo e Svezia non si schiodano dallo 0-0, risultato che rende vano il successo sugli inglesi. Poi nel finale succede di tutto: i lusitani sbloccano il risultato all'82' con Paciencia e l'Italia a questo punto è qualificata. Ma l'illusione dura poco perché gli svedesi pareggiano sette minuti più tardi con Tibbling. E' la doccia gelata che condanna l'Italia. Nel frattempo segna anche l'Inghilterra con Redmond (93') ma non se ne accorge nessuno. I nostri Europei Under 21 finiscono qui.