Europei Under 21: disastro Italia, la Svezia fa festa

23:04 - Inizia nel peggiore dei modi l'Europeo Under 21 per l'Italia. Gli azzurrini, avanti nel primo tempo con un rigore di Berardi, vengono rimontati 2-1 dalla Svezia nella prima giornata del Gruppo B. La Nazionale scandinava, in 10 per oltre un'ora per il rosso a Milosevic, pareggia i conti nella ripresa con Guidetti e ribalta l'incontro nel finale con un penalty di Thelin. All’80’ espulso anche Sturaro per una manata ad un avversario.

Di Biagio conferma il tridente annunciato alla vigilia composto da Berardi, Battocchio e Belotti. Sabelli preferito a Biraghi come terzino sinistro. Nella Svezia spazio a Guidetti e Thelin in avanti. Nei primi minuti i ritmi sono decisamente blandi. Al 3' prova ad accendersi Berardi ma il suo sinistro al volo viene smorzato da un difensore. Viviani si rende pericoloso al 21' con un traversone che per poco non inganna il portiere avversario. Al 27' la svolta: Berardi libera Belotti che viene atterrato in area da Milosevic. Rigore e rosso diretto per il difensore. Dal dischetto va Berardi che fredda Carlgren con un rasoterra angolato. Avanti 1-0, l'Italia amministra il vantaggio fino all'intervallo.

A inizio ripresa gli azzurrini sfiorano il raddoppio con un gran destro di Baselli da fuori area che si spegne di un soffio a lato. Al 56' doccia gelata per gli uomini di Di Biagio: Sturaro legge male la traiettoria di un corner e libera così Lewicki che mette in mezzo la sfera spedita in rete da Guidetti. Girandola di cambi per Di Biagio che sostituisce Battocchio, Belotti e Baselli per Verdi, Trotta e Cataldi. Proprio il laziale al 74' anticipa tutti in area e sfiora il secondo palo con un destro insidioso. All'80' Sturaro ancora protagonista in negativo con una manata al neo-entrato Ishak: per lui rosso diretto e squadre in parità numerica. Per il giocatore della Juve in arrivo una maxi-squalifica.

Gli azzurrini escono mentalmente dall’incontro e all’86’ capitolano. Bardi atterra in area Ishak, lanciato a rete: per l’arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dal dischetto Thelin trasforma con freddezza.

Nonostante il forcing finale, l’Italia deve arrendersi e così il prossimo match (domenica alle 20.45 col Portogallo) sarà decisivo ai fini della qualificazione. In caso di un ulteriore passo falso, la formazione di Di Biagio sarebbe già fuori dall’Europeo.