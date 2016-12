Europei, Tavecchio: "Il calcio non si ferma, in Francia senza Paura"

Il presidente della Figc Tavecchio cerca di diffondere tranquillità riguardo alle manifestazioni sportive dopo gli attacchi terroristici di Parigi: "Bisogna mantenere la calma e fare quello che si deve fare. Gli Europei sono un pericolo? Andiamo tutti in Francia. Ieri abbiamo fatto 20mila partite di calcio e non è successo niente. Ci sono 15mila stadi, il calcio non si ferma. Più controlli in Italia? Dipende dal ministero dell'Interno non dalla Figc".