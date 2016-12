Europei 2016, l'Albania contro la Uefa: "Noi impossibilitati a giocare, va punita solo la Serbia" 

11:57 - L'Albania non ci sta. Quanto stabilito dalla Uefa in merito ai disordini durante la partita con la Serbia del 14 ottobre valida per le qualificazioni europee verso Francia 2016 - tre a zero a tavolino per la Serbia ma anche una penalizzazione di tre punti in classifica per la nazionale di Belgrado e l'obbligo di giocare le prossime due partite a porte chiuse - a Tirana è considerato totalmente ingiusto e fuorviante. Ecco di seguito il comunicato federale a sostegno della nazionale guidata da Gianni De Biasi.

IL COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE ALBANESE

La decisione della UEFA non è accettabile per la Federazione Albanese Calcio in relazione agli eventi del 14 ottobre allo stadio Partizan a Belgrado, prima, durante e dopo la partita. È nostra ferma convinzione che non esistano le prove e le motivazioni legali che portano a tale decisione. La decisione è chiaramente non-proporzionata alle infrazioni verificatesi. Ulteriori dettagli saranno presentati non appena gli argomenti che hanno portato alla decisione saranno resi pubblici. La decisione è chiaramente orientata ad influenzare i risultati sportivi del gruppo eliminatorie quando secondo la Federcalcio Albanese bisognerebbe concentrarsi sull'atmosfera estremamente violenta e gli accadimenti che hanno influenzato irrimediabilmente la partita.



La Federcalcio Albanese è totalmente intenzionata ad appellarsi alla decisione di fronte alle Autorità Sportive Competenti. I dettagli delle prove e le basi di tale appello, non possono essere concretizzati prima della pubblicazione dell'argomentazione relativa alla decisione, ma le seguenti questioni rimangono categoriche:

- La Federcalcio Albanese non può essere responsabile in merito all'ingresso della banderuola volante allo stadio Partizan. La sicurezza è responsabilità dell'organizzatore. Non c'erano tifosi ospiti allo stadio. La Federcalcio Albanese non può essere responsabile per la carente sicurezza nel territorio serbo, sia all'interno che all'esterno dello stadio.

- Non c'erano le condizioni di sicurezza per la ripresa della partita. L'arbitro condusse i giocatori fuori dal campo di gioco per questioni di sicurezza, ma secondo i rapporti, non c'è nessuna referenza o decisione dell'arbitro e degli altri ufficiali Uefa che la sicurezza fosse stata ripristinata. Il campo rimase insicuro.

- Ci sono chiare prove mediche che i giocatori albanesi erano fisicamente e mentalmente non capaci di giocare, in seguito alle lesioni derivanti dalla violenza dei tifosi "casalinghi" presenti in campo.

- Le punizioni sono chiaramente non proporzionate. Uno stadio che offrì e permise slogan etnici, politici e religiosi, odio raziale, viene punito in stessa misura ad un solo illecito striscione dalla non identificata origine.

- Le cause finali che portarono all'abbandono della partita furono la carente sicurezza, la violenza subita dai giocatori albanesi esercitata dai tifosi casalinghi. I giocatori Albanesi non sono mai stati avvisati della decisione di riprendere la partita. Questa posizione è frutto di pura fantasia. I giocatori albanesi non si sono mai rifiutati di riprendere la partita. I giocatori albanesi hanno dichiarato che loro non erano ne' fisicamente, ne' psicologicamente in grado di giocare una partita di calcio. Non c'è nessuna referenza nei rapporti degli ufficiali Uefa che svuotare lo stadio era l'adeguata opzione di ripristinare le condizioni di sicurezza. Se secondo gli ufficiali Uefa questa era la giusta cosa da fare, loro avrebbero dovuto svuotare lo stadio, successivamente ripristinare la partita ed invitare i giocatori albanesi ad entrare in campo, se i giocatori albanesi erano da considerare in grado di continuare a giocare. Noi non possiamo pentirci di una decisione che non abbiamo mai preso. Si è trattata di non-capacità a giocare, non di rifiuto.