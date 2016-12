Europa League: Zenit-Torino 2-0 nell'andata degli ottavi

12:54 - Si complica la strada del Torino in Europa League. Nella gara d'andata degli ottavi di finale, i granata sono stati sconfitti 2-0 a San Pietroburgo dallo Zenit di Villas Boas in una sfida condizionata dall'espulsione di Benassi al 27' per somma di ammonizioni. Al 37' il vantaggio di Witsel dopo una respinta corta di Padelli, mentre nella ripresa arriva il raddoppio dell'italiano Criscito a porta vuota dopo il palo di Hulk.

LA PARTITA

E' un Torino con le ossa ammaccate ma non distrutte quello che torna dalla trasferta di San Pietroburgo, che ha pagato a caro prezzo peccati di ingenuità che hanno compromesso la campagna di Russia di Ventura. L'espulsione di Benassi a metà primo tempo la prima, la punizione al 92' non calciata in mezzo all'area l'ultima. Ha vinto lo Zenit 2-0 senza nemmeno faticare troppo, dando anzi l'impressione di non voler infierire sulle maglie granata. Superficialità che tiene in vita il Toro in vista del ritorno anche se le speranze di un'impresa storica all'Olimpico sono ovviamente ridotte.

Certo a Torino si giocherà di nuovo undici contro undici e il cuore granata in questa stagione ha già dimostrato di poter fare miracoli inattesi come a Bilbao, ma le forze in campo questa volta sembrano ancora più marcate. La potenza fisica mista a velocità e tecnica degli uomini di Villas Boas sono impressionanti e la facilità con cui i quattro uomini offensivi "torellavano" la difesa granata lascia pensare. Peccato. Se in campo non c'è stata partita per un'ora abbondante di gioco, fino alla doppia ammonizione di Benassi e relativo rosso la difesa di Ventura era riuscita a chiudere gli spazi affidandosi a qualche timido tentativo di contropiede. Dopo è stata tutta un'altra storia, anche sfortunata volendo, ma comunque veritiera.

Il vantaggio di Witsel è arrivato al 37' dopo una bella azione sulla sinistra e una respinta insicura di Padelli. La palla veleggia in area, Glik scivola e il belga infila la porta. Un'azione confusa per il vantaggio, tutt'altro per il raddoppio di Criscito in cui la casualità è stata proprio solo la marcatura del difensore in un'azione costruita a suon di triangolazioni tra Hulk e Danny. L'azzurro è stato però più lesto a ribadire in rete il pallone dopo il palo. Partita chiusa lì, anche nelle occasioni. Il Toro non è più uscito dalla sua metà campo, lo Zenit non ha insistito. Superficialità? Al ritorno dell'Olimpico l'attesa risposta.



LE PAGELLE

Danny 7,5 - Domina il gioco in lungo e in largo. Tecnica e a dispetto dell'età anche corsa. L'azione del raddoppio è una sua invenzione sulla trequarti.

Padelli 5,5 - Ha qualche responsabilità sul primo gol, ma trova anche il tempo per due miracoli.

Hulk 7 - Ogni volta che prende palla la difesa granata trema. Non trova il gol, non è fortunato, ma mette un'ansia addosso che nemmeno il supereroe vero forse.

Benassi 4,5 - La sua ingenuità costa la partita al Toro. Non nel senso del risultato, anche, ma in quello della tattica impostata da Ventura. Spazzata via in meno di mezz'ora



IL TABELLINO

ZENIT S.P.-TORINO 2-0

Zenit (4-2-3-1): Lodygin sv; Smolnikov 6,5, Neto 6, Garay 6, Criscito 6,5; Javi Garcia 6,5, Witsel 7 (45' st Tymoshchuk sv); Hulk 7, Danny 7,5, Shatov 6,5 (36' st Ryazantsev sv); Rondon 6,5. A disp.: Baburin, Lombaerts, Mogilevets, Zuev, Sheydaev. All.: Villas Boas 6,5

Torino (3-5-2): Padelli 5,5; Moretti 5,5, Glik 6, Maksimovic 6; Darmian 5,5, Benassi 4,5, Gazzi 6, El Kaddouri 5,5, Molinaro 5; Martinez 5,5 (33' Vives 5,5 (6' st Farnerud 5)), Quagliarella 5,5 (29' st Maxi Lopez 5,5). A disp.: Castellazzi, Bovo, Silva, Amauri. All.: Ventura 5,5

Arbitro: Da Sousa (Portogallo)

Marcatori: 38' Witsel, 8' st Criscito

Ammoniti: Javi Garcia, Smolnikov, Ryazantsev (Z); Glik (T)

Espulsi: 27' st Benassi (T) per somma di ammonizioni