Europa League, Young Boys-Napoli 2-0: decidono Hoarau e Bertone

10:23 - Trasferta infelice e prima sconfitta in Europa League per il Napoli di Benitez. Nella terza giornata del Gruppo I, gli azzurri sono stati sconfitti 2-0 dallo Young Boys di Uli Forte e raggiunti in classifica a quota sei punti. Poche le occasioni da gol create da Mertens e compagni sul sintetico di Berna, mentre per gli elvetici il gol arriva al 52' con un destro all'angolino di Hoarau. Nel recupero c'è anche il raddoppio di Bertone.

LA PARTITA

Tre occasionissime negli ultimi dieci minuti per raddrizzare un match scappato via troppo facilmente. Il Napoli, in trasferta a Berna, è tutto qua. Svegliato dall'ingresso di Callejon nel finale, ma penalizzato sul campo da un turnover massiccio che ha annullato il gioco pensato da Benitez. Ancora una volta. La sconfitta con lo Young Boys, squadra organizzata ma niente più, ha messo in evidenza ancora una volta tutti i limiti di organico del Napoli, capace di regalare ottanta minuti all'avversario e complicare una strada europea che sembrava in discesa.Nulla di irreparabile, certo. A preoccupare però è la passività con cui è maturata questa sconfitta. Il 2-0 è arrivata quasi in maniere naturale e a evidenziare un approccio alla partita decisamente soft è l'azione del gol di Hoarau al 52'. L'ex Psg, forte fisicamente ma non certo veloce, è stato lasciato libero di toccare il pallone in area tre volte e in solitudine prima di infilare l'angolino col destro, con Henrique e Albiol, statuine in anticipo del presepe partonepeo, lì a guardare. Il tutto dopo un primo tempo avaro di emozioni e col solo Mertens a provare a fare qualcosa di più del semplice compitino a fianco a Michu e Zapata, fantasmi in campo.

Nella ripresa quando tutti si aspettavano un cambio di ritmo per gli uomini di Benitez, è arrivato quello dello Young Boys soprattutto sugli esterni che hanno mandato in tilt i compassati Maggio e Ghoulam. Fino agli ultimi dieci minuti, con Callejon in campo a confermarsi come l'uomo più in forma di tutti ma incapace, non per colpa sua, di risolvere sempre e comunque situazioni complicate. Un gol gli viene giustamente annullato, un altro pallone lo calcia alto. Mentre Higuain, in campo solo sei minuti, non tocca un pallone pericoloso e assiste impotente, come tutti, al 2-0 di Bertone con un contropiede perfetto.



LE PAGELLE

Michu 4,5 - Facile, ma inevitabile, parlare sempre di lui. Non giocherà nel suo ruolo, non sarà in condizione, faticherà ad ambientarsi. Mettetela come volete, fatto sta che il suo status da fantasma in campo lo mantiene con costanza poco invidiabile.

Callejon 6 - Entra e prova a dare una scossa ai suoi. Come? Semplicemente, muovendosi senza palla, proponendosi, dando un'idea di passaggio. Troppo tardi e troppo solo.

Mertens 5,5 - Prima dell'arrivo "degli altri" è lui a provare a fare qualcosa. Scalfisce di poco la difesa svizzera e a volte eccede in giocate evitabili

Hoarau 7 - E' tutt'altro che un fulmine di guerra, ma è efficace e questo basta. Di testa in area sono tutte sue, mentre sul gol - di piede - deve ringraziare l'immobile difesa azzurra



IL TABELLINO

YOUNG BOYS-NAPOLI 2-0

Young Boys (4-2-3-1): Mvogo 6,5; Sutter 6,5, Von Bergen 7, Vilotic 6,5, Lecjacks 6; Sanago 6,5, Gajic 6,5; Steffen 7, Kubo 6 (26' st Bertone 6,5), Nuzzolo 6,5 (41' st Rochat sv); Hoarau 7. A disp.: Wolfli, Zarate, Nikci, Costanzo, Afum. All.: Forte 7.

Napoli (4-2-3-1): Rafael 5,5; Maggio 5, Henrique 5, Albiol 5, Ghoulam 5; Inler 5,5, Jorginho 5 (30' st Callejon 6); De Guzman 5,5 (39' st Higuain sv), Michu 4,5 (16' st Hamsik 5), Mertens 5,5; Zapata 4,5. A disp.: Andujar, David Lopez, Koulibaly, Mesto. All.: Benitez 4,5.

Arbitro: Buquet (Francia)

Marcatori: 7' st Hoarau, 47' st Bertone

Ammoniti: Vilotic, Lecjacks (Y); Jorginho, Ghoulam (N)

Espulsi: nessuno