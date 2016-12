Europa League: Wolfsburg-Napoli e Dinamo Kiev-Fiorentina, formazioni ufficiali

20:58 - L'Europa League per salvare una stagione: stesso destino per Napoli e Fiorentina questa sera contro Wolfsburg e Dinamo Kiev nell'andata dei quarti di finale. Non proprio un momento d'oro per le formazioni di Benitez, in ritiro punitivo da una settimana, e Montella che cercano il pronto riscatto per non finire nel baratro. I partenopei si affidano a Higuain che il miglior marcatore azzurro in Europa, ma che non segna da inizio marzo. I suoi gol sono fondamentali e in Germania deve sbloccarsi, intanto l'umore sembra alto con un selfie sorridente in aereo.

Dall'altra parte la Viola si attende molto da Salah. Il Messi d'Egitto dopo aver trascinato la Fiorentina contro Tottenham e Roma è pronto a ripetersi anche se nelle ultime partite non è stato incisivo. In Ucraina farà coppia con Mario Gomez, bomber che deve dare la svolta per evitare l'addio a fine stagione: ultima chiamata, non può più fallire.



FORMAZIONI UFFICIALI



Wolfsburg (4-2-3-1): Benaglio; Vieirinha, Knoche, Naldo, Rodriguez; Guilavogui, Luiz Gustavo; Caligiuri, De Bruyne, Schurrle; Dost. A disp.: Grun, Schafer, Arnold, Perisic, Klose, Bendtner, Trasch. All.: Hecking



Napoli (4-2-3-1): Andujar; Maggio, Albiol, Britos, Ghoulam; Inler, David Lopez; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain. A disp.: Rafael, Koulibaly, Henrique, Gargano, Jorginho, Gabbiadini, Insigne. All.: Benitez



Dinamo Kiev (4-3-3): Shovkoskty; Danilo Silva, Dragovic, Khacheridi, Antunes; Ryhbalka, Sydorchuk, Buyalskiy; Yarmolenko, Teddorcyzk, Lens. A disp.: Rybka, Vida, Gusev,Chumak, Belhanda, Mbokani, Kravets. All.: Rebrov



Fiorentina (4-3-3): Neto; Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic, Alonso; Mati Fernandez, Badelj, Borja Valero; Joaquin, Salah, Gomez. A disp.: Tatarusanu, Richards, Pasqual, Aquilani, Vargas, Ilicic, Babacar. All.: Montella



IL NAPOLI SU CANALE 5 E IN STREAMING

Il programma “Speciale Europa League” su Premium Calcio farà vivere ai telespettatori tutte le emozioni che precedono il calcio d’inizio. Sarà curato dalla redazione di Premium Sport e condotto da Mikaela Calcagno affiancata da Giovanni Galli, Maurizio Pistocchi e Graziano Cesari. Nel post-partita, quando lo studio andrà in onda anche su Retequattro, saranno trasmessi highligths, commenti a caldo e interviste ai protagonisti. In postazione touchscreen, per tutte le curiosità dal web, Benedetta Radaelli.

Con l’app gratuita Mediaset Connect è possibile entrare a far parte di una community dove si gioca in tempo reale durante le partite di Europa League. Ancora, gli appassionati potranno fare in qualsiasi momento domande agli ospiti in studio e a quelli collegati scrivendo all’account Twitter @PremiumCalcio o con l’hashtag #europaleaguepremium.

LA PROGRAMMAZIONE

Wolfsburg-Napoli in diretta alle ore 21.05 su Canale 5/HD, Premium Calcio/HD e in live streaming su Sportmediaset

Telecronaca: Pierluigi Pardo. Commento tecnico: Aldo Serena. Telecronaca tifoso: Raffaele Auriemma. A bordo campo: Alessio Conti.

Dinamo Kiev-Fiorentina in diretta alle ore 21.05 su Premium Calcio 1/HD2

Telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Sebino Nela. A bordo campo: Massimo Veronelli.

Siviglia-Zenit San Pietroburgo in diretta alle ore 21.05 su Premium Calcio 2 Telecronaca: Marco Piccari

Club Bruge-Dnipro in diretta alle ore 21.05 su Premium Calcio 3 Telecronaca: Fabio Fava

Diretta Premium dalle ore 21.05 su Premium Calcio 4