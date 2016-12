Europa League: West Ham, che figuraccia in Slovenia

E' un terzo turno preliminare di Europa League ricco di sorprese. La più clamorosa è senza dubbio la sconfitta del West Ham , che perde 2-1 in Slovenia contro il Domzale e mette in salita il cammino verso la qualificazione. Brutte prove anche per le due francesi: il Lille non va oltre l'1-1 interno con gli azeri del Gabala, il Saint Etienne viene fermato sullo 0-0 dall'Aek Atene. L'Hertha Berlino, invece, batte 1-0 il Brondby.

L'estate gioca brutti scherzi. Un West Ham con pochissima preparazione nelle gambe fa una vera e propria figuraccia in Slovenia, facendosi battere dal Domzale: è la doppietta di Crnic, intervallata dal rigore di Noble, a condannare gli uomini di Bilic alla prima sconfitta stagionale. Nulla di irreparabile, ma nel ritorno all'Olimpico di Londra servirà certamente una prova diversa da parte degli Hammers. E servirà anche alle due francesi, che altrimenti rischiano l'eliminazione.



Il Lille va sotto in casa con il Gabala per via della rete di Vernydub e riesce solo a pareggiare grazie a Mendes, mentre il Saint Etienne rimane a secco nella sfida contro l'Aek, forse la più equilibrata di tutto il lotto. A proposito di squadre greche, non brilla il Panathinaikos: la formazione di Stramaccioni batte 1-0 l'Aik Stoccolma con il sigillo di Moledo, ma nel ritorno in Svezia dovrà stare attenta a non subire una clamorosa rimonta. Stesso discorso per l'Hertha Berlino, che sconfigge 1-0 i danesi del Brondby grazie al gol di Ibisevic.