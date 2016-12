Europa League, Viktoria Plzen-Roma 1-1: Bakos replica a Perotti

LA PARTITA

L'Europa e la Roma non vanno d'accordo. Lo dice il campo. I giallorossi tornano infatti dalla Repubblica Ceca solo con un punto e tanti dubbi sulle "seconde linee". "Retrocesso" in Europa League, Spalletti opta per un turnover moderato per l'esordio. Spazio ad Alisson, Fazio, Paredes, Gerson e Iturbe. Ancora panchina per Totti. Nessuna sorpresa invece per il Plzen, che si schiera col solito 4-4-2 con Duris e Bakos in attacco.



L'avvio del match è scoppiettante. Mateju stende subito El Shaarawy in area e Perotti sblocca la gara dal dischetto dopo solo tre minuti. La gara sembra subito in discesa per i giallorossi, che però si rilassano e subiscono l'immediata reazione della squadra di Pivarnik. Sulla sinistra Zeman ha spazio e all'11' pennella per Bakos, che beffa Juan Jesus e batte Alisson di testa. Agguantato il pareggio, i padroni di casa prendono coraggio, alzano il ritmo e aumentano la pressione, schiacciando i giallorossi. In fase di impostazione e di copertura la Roma soffre soprattutto sulle corsie esterne. Al 23' Alisson salva su una bella girata di Duris e il Plzen sfiora il vantaggio. In mezzo al campo Gerson, Paredes e Nainggolan provano a fare la differenza, ma il possesso palla giallorosso diventa pericoloso solo quando passa dalle parti di El Shaarawy. Intorno alla mezz'ora la banda di Spalletti riprende in mano la partita. Nainggolan centra il palo a Bolek battuto, poi il Faraone mette in mezzo una palla pericolosa, ma l'azione sfuma. Ordinato e pronto a ripartire in velocità, il Plzen abbassa il baricentro, ma la Roma non ne approfitta e il primo tempo si chiude sull'1-1.



Nella ripresa Spalleti lancia un messaggio alla squadra, passa al 4-1-4-1, facendo entrare subito Dzeko al posto di Gerson. A trazione anteriore, i giallorossi provano ad affondare il colpo. La palla buona ce l'ha Dzeko, ma il bosniaco non è reattivo e si fa ipnotizzare da Bolek. Nel panni del regista, sale in cattedra Paredes e la manovra giallorossa trova più sbocchi in verticale. Bruno Peres ci prova da fuori, ma Bolek è attento. Col passare dei minuti le squadre poi si allungano e si aprono gli spazi. Spalletti getta nella mischia anche Totti e Florenzi. Il capitano ha il piede caldo e prova a innescare Dzeko, ma la difesa ceca si chiude senza affanno. In serata no, Juan Jesus sulla sinistra è un incubo e il Plzen si affaccia solo dalle sue parti quando ha campo. Nel finale la Roma poi prova l'assalto cercando la testa di Dzeko, ma i centrali di Pivarnik fanno buona guardia e Alisson è costretto a salvare il risultato al 94' su un tiro dalla distanza. L'Europa resta sempre un po' indigesta a Spalletti.