Europa League, verso la finale di Varsavia: Napoli e Fiorentina, provateci!

Il Napoli non accede alla finalissima di una competizione europea dalla stagione di grazia 1988-89. Allora i partenopei, guidati da Diego Armando Maradona, stritolarono con un complessivo 4-2 il Bayern Monaco in semifinale per poi imporsi nella doppia finale con lo Stoccarda. Stavolta c'è Gonzalo Higuain a guidare la squadra di Rafa Benitez, rabbiosa dopo il pareggio del San Paolo di sette giorni fa: una gara dominata dal primo all'ultimo minuto, ma dopo il vantaggio di David Lopez una rete in clamoroso fuorigioco di Seleznyov ha complicato i piani dei campani. Il Napoli però ha dimostrato di essere più forte del Dnipro e deve prendersi la finale di Varsavia. Quella finale che sembra un miraggio per la Fiorentina, splendida protagonista di questa Europa League ma travolta una settimana fa nella tana del Siviglia. I campioni in carica hanno sfruttato le lacune dei viola, la rimonta a questo punto sembra davvero una chimera. Ma Vincenzo Montella, in conferenza stampa, carica i suoi: "La mia squadra non è inferiore al Siviglia - le parole del tecnico della Fiorentina -, all'andata ha contato molto la sfortuna. Sarà fondamentale non subire gol, ma io ci credo". Ci crede anche il popolo viola, con 40mila tifosi previsti allo stadio Artemio Franchi. Tutti uniti per cercare un'impresa epocale.

