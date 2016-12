Europa League, Ventura ci crede. "Vincere per passare il turno"

17:20 - L'impegno di Europa League contro il Bruges non arriva certo nel momento migliore del Torino, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, ma il tecnico dei granata Ventura cerca di caricare i suoi. "Giocheremo per vincere e per fare una prestazione che dia fiducia all'ambiente ed ai giocatori", ha detto. "La sconfitta col Sassuolo ha lasciato un po' di scoramento, per questo è importante che il pubblico ci sostenga".

Sul supporto dei tifosi Ventura conta molto e crede in quel passaggio del turno in Europa che il Toro attende da vent'anni. "Non ci faremo condizionare dal risultato del Copenaghen in ottica qualificazione - assicura - e punteremo in ogni caso a conquistare i tre punti contro il Bruges".

Quanto alla formazione, probabile turnover per preservare i vari Glik, Darmian e Quagliarella per il derby di domenica con la Juventus. Spazio dunque ad Amauri e Martinez in attacco.