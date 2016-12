Europa League: valanga Dortmund, il Liverpool fa il colpo

Prova di forza del Borussia, che grazie al poker rifilato al malcapitato Qabala sale a quota 10 nel Girone C, con il Krasnodar secondo a tre punti di distacco dopo il 2-1 rifilato al Paok. A due giornate dalla fine la formazione di Tuchel può già considerarsi ai sedicesimi, basterà un punto nel prossimo turno (o un risultato favorevole in Paok-Gabala) per la matematica certezza. Ai sedicesimi c'è già il Rapid Vienna, dominatore assoluto di un Girone E che vede vicino alla qualificazione anche il Villarreal, vittorioso a Minsk con un 2-1 in rimonta (doppietta di Soldado).



Klopp ci sta prendendo gusto, e dopo aver trovato la vittoria in Premier arriva anche il primo successo in Europa League: l'1-0 di Kazan è fondamentale per il Liverpool, che sale a quota 6 nel Girone B e mette nel mirino il Sion, capolista a 8 ma fermato sull'1-1 dal Bordeaux. Vicinissimo ai sedicesimi anche il sorprendente Molde, primo nel difficile Girone A a 10 punti: i norvegesi vincono 2-1 in casa del Celtic, dietro di loro c'è un Fenerbahce che esce con un prezioso 0-0 dall'Amsterdam Arena, stadio dell'Ajax.



Tutto aperto nel Girone F, dove il Marsiglia batte 1-0 il Braga grazie alla rete di N'Koudou e sale a 6 punti, uno in meno dello Slovan Liberec (vittorioso 1-0 a Groninga) e due sotto i portoghesi. Nel Girone D dominato dal Napoli il Bruges tallona il Midtjylland grazie all'1-0 interno sul Legia. Il Monaco di El Shaarawy, invece, viene fermato sull'1-1 dal Qarabag: Faraone in campo per settanta minuti di gara, ma a segno va Ivan Cavaleiro con un fortunoso rimpallo.