Europa League: vai Lazio, a Praga non puoi sbagliare. Formazioni ufficiali

Dopo l'exploit dello scorso anno con Napoli e Fiorentina in semifinale, i sedicesimi dell'Europa League 2015-16 hanno fatto fuori sia i partenopei che i viola. E' rimasta solo la Lazio, capace di eliminare il Galatasaray con due ottime prove e di usufruire di un sorteggio che pare agevole per gli ottavi almeno sulla carta. Non bisogna però sottovalutare i cechi, secondi in Synot Liga con 6 punti di svantaggio dal Viktoria Plzen e vincitori sul Krasnodar nel doppio confronto dei sedicesimi. I precedenti. Sparta Praga e Lazio si sono incontrate quattro volte nella loro storia europea: nella fase a gironi della Champions 2000/01 gli uomini di Eriksson s'imposero 3-0 all'Olimpico con doppietta di Simone Inzaghi e gol di Simeone, mentre allo Stadion Letnà fu Ravanelli a regalare l'1-0 alla squadra capitolina. Tre anni dopo, sempre nel girone di Champions, fu invece lo Sparta ad avere la meglio con un 2-2 all'Olimpico (reti di Sionko e Poborsky per i cechi, doppietta di Inzaghi per i padroni di casa) e un 1-0 in casa (gol di Kincl al 93').