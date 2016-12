Europa League: urlo Villarreal, pari tra Shakhtar e Siviglia

VILLARREAL-LIVERPOOL

Nel Liverpool non è titolare Bentekè, recuperato solo per la panchina: dal 1' ci sono Milner, Coutinho, Lallana e Firmino. Marcelino risponde col classico 4-4-2: Soldado e Bakambu terminali offensivi. Gli spagnoli partono forte ma la prima occasione è per Allen che al 6' calcia troppo centrale da posizione favorevole, trovando l'opposizione di Asenjo. Al 22' Mignolet si deve impegnare per respingere il tiro dal limite di Pina. Nel finale di frazione pericoloso ancora Soldado con un tiro a giro, ma il pallone termina a fil di palo. La ripresa si apre col palo esterno colpito da Bakambu con un colpo di testa sul corner dalla destra. Al 66' occasione per il Liverpool con Asenjo che respinge con l'aiuto del palo il tiro di Firmino indirizzato in rete. Nel finale Mignolet fa il miracolo su Bakambu mentre sul ribaltamento di fronte Moreno non riesce a capitalizzare il clamoroso contropiede concesso dal Villarreal sul cambio di fronte. Nel recupero Adrian Lopez decide il match sulla giocata spaziale di Suarez: controllo volante in area e assist per il tocco a porta vuota. Finisce 1-0, ad Anfield tra sette giorni i Reds saranno chiamati all'ennesima rimonta.



SHAKHTAR-SIVIGLIA

Incapace di vincere in Liga lontano dal Sanchez-Pizjuan, la squadra di Unai Emery si trasforma quando sente l'inno dell'Europa League: al 6' i biancorossi sono già avanti 1-0 grazie al sinistro chirurgico di Vitolo, che chiude nel migliore dei modi la triangolazione con Banega e Gameiro. Passati venti minuti gli ospiti però concedono allo Shakhtar di prendere fiducia, e i neroarancio ringraziano andando a impattare al minuto 23': altro tiro di sinistro, stavolta di Marlos, che stoppa di petto la verticalizzazione di Rakitskiy e di controbalzo fulmina Soria. Al 36' il brasiliano è di nuovo protagonista, sfornando l'assist per il gol del sorpasso firmato da un colpo di testa sottomisura di Stepanenko. Nel secondo tempo, superato lo shock del terribile infortunio capitato al neo entrato Krohn-Dehli (72'), il Siviglia si getta in avanti a testa bassa e beneficia di un regalo dei padroni di casa: al minuto 82' Ferreyra scivola in area colpendo Vitolo, Marciniak comanda calcio di rigore e Gameiro mette puntualmente alle spalle di Pyatov. Tra sette giorni il ritorno in Spagna, con il Siviglia che ha già dei buoni motivi per sognare la terza finale consecutiva.