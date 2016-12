Europa League: United solo secondo, colpo Saint Etienne

Al Manchester United non basta battere 2-0 gli ucraini dello Zorya per passare come primi nel girone A di Europa League perchè vince anche il Fenerbahce , 1-0 sul campo del Feyenoord e chiude davanti. Riesce, invece, la rimonta al Saint Etienne che si aggiudica lo scontro diretto con l'Anderlecht (2-3) chiudendo al comando nel gruppo C, i belgi secondi. Nel gruppo B è l'Apoel Nicosia a passare come prima, passa anche l'Olympiacos.

Al Manchester United, oltre a vincere, serviva anche sperare in un risultato negativo da parte del Fenerbahce sul campo del Feyenoord, ma i turchi si impongono per 1-0, grazie a un gol di Sow al 22' e vincono il girone. Per la squadra di Mourinho il successo sullo Zorya per 2-0 firmato da Mikhitaryan e Ibrahimovic non basta per essere testa di serie nei sorteggi. Nel gruppo D solo lo Zenit era sicuro del passaggio del turno ed è indolore infatti la sconfitta per 3-2 contro l'AZ Alkmaar ma permette agli olandesi di passare come seconda. A sorpresa nel gruppo E si qualificano anche i rumeni dell'Astra Giurgiu: lo 0-0 contro la Roma, unito al successo del Victoria Plzen sull'Austria Vienna (3-2), premia l'avversaria dei giallorossi che con 8 punti accede ai sedicesimi. Spettacolo tra Anderlecht e Saint Etienne nel gruppo C, le due squadre si contendevano la testa del girone: a far festa alla fine sono i francesi grazie al 3-2 in rimonta deciso da una doppietta di Soderlund e al gol del definitivo vantaggio firmato da Monnet-Paquet.