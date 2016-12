Europa League: un grande Torino non basta, 2-2 con l'Athletic

17:22 - Una grande prova del Torino non basta per mettere ko l'Athletic Bilbao. All'Olimpico, nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, i granata si devono accontentare del 2-2 dopo aver condotto la gara per lunghi tratti. La doppietta di Maxi Lopez ribalta l'iniziale vantaggio di Williams, ma nel finale Gurpegi prima firma il pari e poi colpisce la traversa: sospirano gli uomini di Ventura, ma in Spagna servirà comunque un'impresa.

Tante le assenze negli ospiti, su tutte quella del bomber Aduriz, mentre nel Torino solo panchina per Quagliarella, in campo il tandem Maxi Lopez-Martinez. Dopo un avvio convincente dei padroni di casa arriva il vantaggio dell'Athletic al primo affondo: minuto 9, Viguera salta Maksimovic e serve al centro Williams che da due passi non può sbagliare. I granata non si perdono d'animo e continuano a macinare gioco: e dopo due errori di Martinez arriva il pari firmato in spaccata da Maxi Lopez al 18' su perfetto cross di Molinaro. L'Olimpico è una bolgia e i granata continuano a spingere: al 40' Martinez sbaglia un gol clamoroso tutto solo a centro area ma due minuti più tardi ci pensa ancora Maxi Lopez ad andare in gol con un colpo di testa imperioso dopo una giocata spettacolare di Darmian.

Applausi scroscianti a fine primo tempo per un Torino formato Europa, che detta ritmo e mette alle corde i "killer" del Napoli nei preliminari di Champions. Prevedibilmente, però, nella ripresa i granata accusano un po' di stanchezza e faticano a costruire, anche perché Valverde è bravo a bloccare le corsie laterali. Ci prova Molinaro al 52' ma Herrerin è ben piazzato. Succede poco, il Bilbao sembra attendere un episodio per provare a colpire. E così è: al minuto 74 piazzato di Benat e colpo di testa del neoentrato Gurpegi che beffa Padelli sul secondo palo. Una punizione che potrebbe essere ancor più severa ma il palo salva i granata: azione fotocopia al 82' con la punizione di Benat e testata di Gurpegi che va sul legno. Al triplice fischio la consapevolezza di aver lottato alla pari, ma al San Mames servirà l'impresa.



LE PAGELLE

Darmian 7: sulla destra è un costante martello, spettacolare l'assist per il secondo gol granata



Maxi Lopez 7,5: due conclusioni-due gol, l'attaccante trascina il Toro combattendo su ogni pallone



Martinez 5,5: sulla coscienza almeno due occasioni da rete sprecate malamente



Benat 7: dai suoi piedi partono tutte le azioni dell'Athletic, pericolossisimo sui calci piazzati



Gurpegi 7,5: entra nella ripresa e prima firma il pari e poi colpisce una traversa. Decisivo



IL TABELLINO



TORINO-ATHLETIC BILBAO 2-2

Torino (3-5-2): Padelli 5,5; Moretti 5,5, Glik 6, Maksimovic 5,5; Molinaro 6,5, Benassi 6, El Kaddouri 6,5 (32' st Farnerud 5,5), Gazzi 6, Darmian 7; Martinez 5,5 (11' st Quagliarella 6), Maxi Lopez 7,5 (27' st Amauri 5,5). A disp.: Castellazzi, Bovo, Masiello, Vives. All.: Ventura 6,5.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Herrerin 6,5; Aurtenetxe 5,5 (11' st Iraola 6,5), Etxeita 5,5, Laporte 6,5, San Jose' 6; Benat 7, De Marcos 6; Muniain 6,5, Rico 6, Viguera 6,5 (11' st Gurpegi 7,5); Williams 7 (26' st Sola 6,5). A disp.: Iraizoz, Bustinza, Gomez, Lopez. All.: Valverde 6,5.

Arbitro: Michael Koukoulakis 6,5.

Marcatori: 9' Williams (A), 18' Maxi Lopez (T), 42' Maxi Lopez (T); 28' st Gurpegi (A)

Ammoniti: Benassi, Darmian, Farnerud (T), Benat (A)