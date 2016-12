Europa League: turnover Inter, spazio a Bonazzoli in attacco

18:27 - Quarto impegno nei gironi di Europa League per Inter e Torino, in campo entrambe alle ore 19. I nerazzurri, primi con 7 punti nel gruppo F, giocano in Francia contro il St.Etienne. Mazzarri si affida al turnover, proponenendo dal primo minuto l'inedita coppia d'attacco Bonazzoli-Palacio, Osvaldo è recuperato ma parte dalla panchina. Per il Torino, trasferta in Finlandia contro l'Helsinki.Ventura sceglie la coppia d'attacco; Quagliarella-Martinez.

SAINT ETIENNE-INTER

La squadra di Mazzarri non è in un bel momento dopo la sconfitta del Tardini col Parma, fanalino di coda, e continua a ricevere critiche per lo scarso gioco offerto, problema evidenziato anche nel match di San Siro proprio contro i verdi di Francia. Nell'ultimo turno di Ligue 1 il Saint Etienne ha fatto 1-1 sul campo del Lille. Osvaldo è recuperato ma parte dalla panchina, così come Icardi che ha bisogno di rifiatare. In porta c'è Carrizo, opportunità anche per Andreolli in difesa. Non ci sarà Nagatomo che è rimasto in hotel a causa di un attacco febbrile, l'ex Guarini non va neanche in panchina: è tribuna.

Le formazioni ufficiali di Saint Etienne-Inter

Saint Etienne (3-4-3): Ruffier; Perrin (Cap.), Bayal Sall, Pogba; Théophile-Catherine, Lemoine, Clément, Tabanou; Hamouma, Erdinç, Gradel. A disp.: Moulin, Grison, Baysse, Diomande, Mollo, Van Wolfswinkel, Monnet-Paquet. Allenatore: Galtier.

Inter (3-5-2): Carrizo; Andreolli, Vidic, Juan Jesus (Cap.); Mbaye, Kuzmanovic, Medel, Kovacic, Dodò; Palacio, Bonazzoli. A disp.: Handanovic, Ranocchia, Donkor, Obi, Palazzi, Osvaldo, Icardi. All. Mazzarri.



HELSINKI-TORINO

Il Torino, che guida il gruppo B con 7 punti, vola in Finlandia per affrontare l'Helsinki, già battuto 2-0 all'Olimpico due settimane fa. La formazione di Ventura ha vinto le due sfide casalinghe contro Copenaghen e appunto in finlandesi, mentre nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato 0-0 in casa contro l'Atalanta. Sarà una sfida inedita tra le due squadre: in passato l'HJK Helsinki, allenato dall'ex perugino Lehkosuo, ha perso tutti e 4 gli incontri con le formazioni italiane. Pochi cambi per il tecnico granata, formazione quasi tipo, con El Kaddouri alle spalle di Quagliarella e Martinez. Per i granata, oltre agli avversari, c'è anche l'insidia della neve: a Helsinki sono già in azione gli spalatori.

Le formazioni ufficiali di Helsinki-Torino

Helsinki: Doblas; Sorsa, Vayrynen, Baah, Lampi; Annan, Moren; Savage, Lod, Zeneli; Kandji.

A disp.: Eriksson, Heikkila, Mannstrom, Perovuo, Bance, Porokhara, Alho. Allenatore: Lehkosuo.

Torino FC (3-5-2): Padelli; Glik, Jansson, Gaston Silva; Darmian, Benassi, Gazzi, Sanchez Mino, Masiello; Martinez, Quagliarella.

A disp.: Gillet, Molinaro, El Kaddouri, Nocerino, Dalmasso, Edera, Larrondo. Allenatore: Ventura.