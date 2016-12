Europa League: tris Southampton, ko il Nizza di Balotelli

Inizia male l'Europa League dell'Inter che, oltre alla sconfitta interna per 2-0 con l'Hapoel Beer-Sheva, deve anche fare i conti con un Southampton da non sottovalutare. I Saints travolgono 3-0 lo Sparta Praga e si portano in vetta al girone K: gara subito indirizzata coi due gol di Austin al 5' e al 27', poi nel finale chiude il discorso Rodriguez. Nel girone J tutte le squadre sono a quota 1 punto: oltre a Paok e Fiorentina, bloccate sullo 0-0, va registrato lo spettacolare 2-2 tra Qarabag e Slovan Liberec, col gol di Sadiqov al 94' a regalare il pari agli azeri.



All'Allianz Riviera cade il Nizza di Mario Balotelli, battuto 1-0 dallo Schalke 04: decisivo il gol del laterale Baba al 75'. Nel finale 'Balo' si è fatto vedere con un bel tiro messo in angolo dal portiere Fahrman. In testa al girone I coi tedeschi anche i russi del Krasnodar che hanno vinto 1-0 in Austria col Salisburgo grazie alla rete di Joaozinho. Nel gruppo G spicca la vittoria dell'Ajax che si impone 2-1 ad Atene col Panathinaikos: la squadra di Stramaccioni passa in vantaggio con Berg ma gli olandesi impattano con Traorè e nella ripresa trovano il gol vittoria con Riedewald che raccoglie e insacca la respinta del portiere sul rigore di Klaassen. E' 1-1 a Liegi tra Standard e Celta Vigo: per i galiziani gol di Giuseppe Rossi che approfitta di una papera del portiere Gillet, ex Bari e Torino.



L'ex milanista Pato lascia il segno nel successo del Villarreal sullo Zurigo: al Madrigal il 'Sottomarino Giallo' va in svantaggio ma pareggia col 'Papero' e poi raddoppia con Dos Santos al termine di una splendida azione col brasiliano. Nel gruppo L vince anche l'Osmanlispor che supera 2-0 la Steaua Bucarest. Basta un gol dell'argentino Ferreyra allo Shakhtar Donetsk per vincere sul campo dei turchi del Konyaspor, debuttanti assoluti al pari del Sassuolo. Nell'altra partita del girone H finisce 1-1 tra Sporting Braga e Gent.