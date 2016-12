Europa League, trionfa il Siviglia: terza vittoria di fila

LA PARTITAL'Europa League dal 2014 è così, si è trasformata dalla seconda competizione europea per club a quella che alla fine, qualunque cosa accada, vince il Siviglia di Unai Emery. Nella finale di Basilea gli andalusi hanno giocato un match intelligente, a due volti, e con un pizzico di fortuna e tanta qualità hanno conquistato la terza edizione consecutiva del torneo rimontando il Liverpool fino al 3-1 con un secondo tempo favoloso dopo aver rischiato il tracollo nella prima frazione di gara. Sull'esito finale pendono due falli di mano in area non visti da Eriksson in favore del Liverpool, ma tre Europa League sono storia - cinque in totale - che può andare ben oltre un arbitraggio non da finale.



Eppure dopo il primo tempo lo scenario sembrava delinearsi in maniera diametralmente opposta. Sulle ali dell'entusiasmo e con gli esterni in costante proiezione offensiva, il Liverpool a larghi tratti ha saputo mettere all'angolo il Siviglia. Il rigore clamoroso non visto dall'arbitro al 12' per un fallo di mano di Carriço è un episodio che lascia il tempo che trova al momento visto il dominio in Reds dal quarto d'ora in poi. La rete di Sturridge, meritato, arriva al 34' con un'esterno sinistro a giro che sorprende Soria, ma è al 40' che gli inglesi reclamano, senza successo, un altro penalty per un fallo di mano di Krychowyak. Il tutto continuando a premere sull'acceleratore e costringendo il Siviglia a rintanarsi nella propria metà campo fino all'intervallo.



Il riposo però ha cambiato tutto. Nel secondo tempo scende in campo solo il Siviglia e nella propria versione migliore. Merito di un approccio diciamo soft del Liverpool che nel giro di ventidue secondi dalla ripresa subisce l'1-1 sull'asse destro Mariano-Gameiro, con Alberto Moreno umiliato da un tunnel. Atteggiamento sbagliato o gol subito a freddo, la sfida cambia volto. I tifosi Reds abbassano i decibel e in campo la marea bianca prende il sopravvento a centrocampo e nella fase offensiva. Due minuti dopo il pareggio Banega piazza Gameiro davanti al portiere, ma si fa recuperare. Lo stesso Mignolet si supera sull'attaccante francese a colpo sicuro, ma il vantaggio è nell'aria e arriva al 63' con un'azione splendida orchestrata da Vitolo e conclusa, dopo diversi passaggi di prima al limite, da Coke all'angolino. Il capitano poco più tardi completa la sua serata da sogno realizzando la doppietta personale e facendo calare il sipario della maledizione su Jurgen Klopp. Per l'allenatore tedesco è la quinta finale persa, forse una delle meno combattute. Ma contro questo Siviglia, aiutato anche dagli episodi, in Europa League c'è veramente poco fare. Hanno scritto la storia.