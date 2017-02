Europa League: Tottenham fuori, Lione avanti senza pietà

Flop del Tottenham che a Wembley pareggia 2-2 con il Gent e, complice la sconfitta per 1-0 rimediata all'andata, conclude ai 16esimi la sua avventura in Europa League. Serata no per Alli, espulso al 40'. Tutto facile invece per il Lione che diverte i suoi tifosi strapazzando gli olandesi dell'Az Alkmaar: finisce 7-1. Avanzano agli ottavi anche Genk (1-0 sull'Astra Giurgiu), Rostov (1-1 a Praga contro lo Sparta) e Copenaghen (0-0 col Ludogorets)e Celta Vigo (2-0 sullo Shakhtar Donetsk ai supplementari).