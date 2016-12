Europa League: Tottenham all'ultimo respiro, Basilea corsaro

Il Tottenham vince all'ultimo respiro e si porta al comando del Girone J di Europa League . A White Art Lane gli Spurs sconfiggono 2-1 l'Anderlecht grazie alla rete di Dembelé all'87': Monaco scavalcato in vetta al gruppo. Lo Schalke 04 pareggia 1-1 a Praga e mantiene la vetta del Girone K, il Basilea fa invece un favore alla Fiorentina vincendo 2-0 in casa del Belenenses: svizzeri primi nel Girone I con 9 punti, viola secondi a 6.

Davvero sofferto il successo del Tottenham sull'Anderlecht, nella seconda gara del Girone J: nel pomeriggio il Monaco aveva pareggiato 1-1 in casa del Qarabag, gli Spurs vincono grazie alle reti di Kane e Dembelé e rendono inutile il pareggio belga di Ezekiel. Inglesi in testa al gruppo con 7 punti, poi il Monaco a 4. Pari importante per lo Schalke, che impatta 1-1 in casa dello Sparta Praga e resta al comando del Girone K con 8 punti; 6 quelli dei cechi, mentre a 4 balza l'Asteras che vince 2-0 contro l'Apoel.



Athletic Bilbao ad un passo dalla qualificazione nel Girone L grazie al roboante 5-1 sul Partizan: Williams (doppietta), Benat, Aduriz e Elustondo firmano il rotondo successo dei baschi, che svettano nel gruppo con tre punti di vantaggio sull'Augsburg, vittorioso 4-1 sull'Az Alkmaar. Nel Girone G capeggiato dalla Lazio arriva l'importante successo del Saint Etienne, che stende 3-0 il Dnipro e si porta al secondo posto. Chiude il quadro il Girone H, dove il 3-0 del sorprendente Skenderbeu sullo Sporting Lisbona lascia Lokomotiv Mosca e Besiktas ai primi due posti.