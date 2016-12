Europa League: tocca a Inter, Napoli, Fiorentina e Torino

17:02 - Europa League, italiane a caccia di conferme. Dopo i successi all'esordio Inter, Napoli e Fiorentina cercano il bis: i nerazzurri tornano a San Siro contro il Qarabag. Impegni esterni per viola e partenopei: i ragazzi di Benitez sono impegnati con lo Slovan Bratislava, mentre quelli di Montella affronteranno la Dinamo Minsk. Chiude il quadro il Torino, che nel match inaugurale ha strappato lo 0-0 col Bruges: i granata attendono il Copenaghen.

SLOVAN BRATISLAVA-NAPOLI

Partita speciale per Marek Hamsik, che ritorna in Slovacchia: i partenopei, dopo il successo di Sassuolo, cercano un'altra vittoria per rilanciarsi in questo difficoltoso avvio di stagione. Probabile panchina per Gonzalo Higuain, a cui Benitez potrebbe preferire Duvan Zapata. Slovan a quota zero in classifica: brutta sconfitta all'esordio, 5-0 con lo Young Boys.

Slovan Bratislava (4-5-1): Pernis; Cikos, Hudak, Gorosito, Kolcak; Zofcak, Milinkovic, Soumah, Meszaros, Grendel; Halenar. A disp.: Polacek, Fort, Ninaj, Peltier, Vrablec, Jakubek, Matejka. All: Straka.

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Henrique, Koulibaly, Ghoulam; David Lopez, Inler; De Guzman, Hamsik, Mertens, Zapata. A disp.: Andujar, Britos, Mesto, Gargano, Insigne, Michu, Higuain. All: Benitez.



DINAMO MINSK-FIORENTINA

I viola per spiccare il volo a quota 6 punti in classifica, la Dinamo per ritrovare fiducia dopo la batosta subita all'esordio, il 6-1 subito in casa del Paok Salonicco. In rampa di lancio tra i ragazzi di Montella c'è il giovane Bernardeschi: il classe '94 è andato a segno nel 3-0 rifilato al Guingamp.

Dinamo Minsk (4-3-3): Ignatovich; Molosh, Kontsevoi, Bangura, Veretilo; Udoji, Nikolic, Yarotski, Stasevich; Adamovic, Figueredo. A disp.: Gutor, Karpovich, Voronkov, Zaleski, Patsko, Djedje, Rassadkin. All: Zhuravel.

Fiorentina (4-3-3): Tatarusanu; Richards, Basanta, Tomovic, Alonso; Aquilani, Badelj, Kurtic; Bernardeschi, Ilicic, Vargas. A disp.: Neto, Mancini, Pasqual, Pizarro, Borja Valero, Lazzari, Babacar. All: Montella.



INTER-QARABAG

I nerazzurri tornano a San Siro dopo il clamoroso ko interno di domenica contro il Cagliari. La squadra di Mazzarri deve far pace con il proprio pubblico: l'obiettivo minimo è la vittoria contro la formazione azera. Attenzione però al Qarabag, capace di bloccare sullo 0-0 il più quotato Saint Etienne nel match inaugurale del girone. Capitolo formazione: più Icardi che Osvaldo, affiancato da Guarin.

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Juan Jesus, Ranocchia, Andreolli; D'Ambrosio, M'Vila, Hernanes, Kuzmanovic, Nagatomo; Guarin, Icardi. A disp.: Carrizo, Vidic, Obi, Krhin, Medel, Palacio, Osvaldo. All. Mazzarri.

Qarabag (4-2-3-1): Sehic; Medvedev, Guseynov, Sadiqov, Agolli; Qarayev, Richard Almeida; George, Nadirov, Muarem; Reynaldo. A disp.: Valiyev, Teli, Yusifov, I. Gurbanov, Taghiyev, Ahmadov, Isgandarov. All. G. Gurbanov.



TORINO-COPENAGHEN

Granata chiamati a vincere per dimostrare di poter dire la loro nel Girone B: gli uomini di Ventura, dopo lo 0-0 col Bruges, attendono la formazione danese, vincente all'esordio con l'Hjk Helsinki. In porta riconferma per Gillet, mentre in avanti spazio al duo El Kaddouri-Amauri, con Quagliarella che dovrebbe rifiatare.

Torino (3-5-2): Gillet; Glik, Jansson, Silva; Maksimovic, Sanchez Mino, Vives, Benassi, Molinaro; El Kaddouri, Amauri. A disp.: Padelli, Moretti, Darmian, Gazzi, Martinez, Quagliarella, Larrondo. All. Ventura.

Copenaghen (4-4-2): Andersen; Bengtsson, M. Jorgensen, Antonsson, Hogli; Amartey, Delaney, Kacaniklic, Gislason; Cornelius, Amankaa. A disp.: Wiland, Nilsson, Kadrii, Claudemir, Olsen, De Ridder, N.Jorgensen. All. Solbakken.