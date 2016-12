Europa League: supersonico Higuain! E' 3-1 Napoli

23:56 - Higuain fa volare il Napoli. Al San Paolo, nell'andata degli ottavi di Europa League, la squadra di Benitez supera 3-1 in rimonta la Dinamo Mosca e fa un grosso passo verso l'obiettivo quarti: al 2' Kuranyi gela il San Paolo, ma il Pipita ribalta la situazione tra 25' e 31' (rigore). In avvio di secondo tempo viene espulso il russo Zobnin per somma di ammonizioni e al 55' l'argentino sigla la personale tripletta. Ritorno tra sette giorni a Mosca.



LA PARTITA

La certezza è Higuain, dietro al Pipita Benitez sceglie Mertens, De Guzman e Callejon, con capitan Hamsik in panchina. L'inizio è però shock per il Napoli: botta di Zhirkov deviata da Andujar, sul seguente corner di Valbuena Kuranyi stacca indisturbato e firma lo 0-1. Poco più di sessanta secondi di gioco e il San Paolo è gelato. I segnali nefasti proseguono: Koulibaly subisce un colpo alla caviglia ed è costretto a chiedere il cambio: entra Raul Albiol. I ragazzi di Benitez però non perdono la bussola e iniziano a prendere le misure ai russi: tuttavia arriva un'altra palla gol per la Dinamo, con Kuranyi che stavolta spara sul fondo di testa. La medicina che spazza via i problemi si chiama Gonzalo Higuain: cross al bacio dalla sinistra di Ghoulam, incornata da fuoriclasse del Pipita che timbra l'1-1 al 25'. Cinque minuti dopo Valbuena stende Mertens, fra i più pimpanti, in area: rigore e giallo. Dal dischetto Higuain spara centrale, spiazzando Gabulov: è 2-1 al 31'. Il Napoli controlla, la Dinamo sembra non poter replicare e si va al riposo con i partenopei in vantaggio.



La ripresa si apre con il rosso a Zobnin: secondo giallo per fallo su Ghoulam e Dinamo Mosca in dieci per tutta la ripresa. Il Napoli ora è padrone del campo, rassicurato dalla superiorità numerica. Al 55' Higuain si porta a casa il pallone: cross dalla sinistra di Mertens, deviazione di De Guzman, stop di petto e strepitosa girata volante del Pipita, che fulmina nuovamente l'incolpevole Gabulov per il 3-1. L'argentino cerca anche di porre fine al momento no di Callejon: splendida palla dalla sinistra, Buttner (appena entrato) buca clamorosamente, ma lo spagnolo da due passi spara fuori di testa, indisturbato. Il ritmo-gara risente del risultato e cala vistosamente: ma Higuain è in serata di grazia e per poco non firma il poker con destro velenoso dal limite. Ecco però riemergere i soliti errori: una punizione al centro di Valbuena, con conseguente erroraccio di Albiol, per poco non costa caro, ma Samba non è pronto per la deviazione vincente. Il finale è accademia: il pallone circola fra le maglie jeans, entra anche Zuniga (redivivo dopo quasi cinque mesi) ma il quarto gol non arriva. Qualificazione comunque ipotecata: fra sette giorni il responso a Mosca.

LE PAGELLE

Higuain 8,5 - Prestazione supersonica. Segna in ogni modo: prima di testa, poi di destro su rigore, quindi con una girata volante mancina. Tenta anche di porre fine al momento no di Callejon con un assist pregevole: immenso e terribilmente determinante. Un campione vero.



Callejon 5 - L'unica nota dolente del match. Lo spagnolo è lontano anni luce dal bomber letale di inizio anno: quando Higuain gli serve il pallone giusto lo spreca malamente. Se si vuole arrivare a Varsavia serve anche il suo aiuto.



Valbuena 5 - Probabilmente l'uomo più atteso della Dinamo: delude parecchio. Parte bene firmando il corner che propizia il gol di Kuranyi, poi naufraga. Il peccato mortale è il fallo da rigore su Mertens, che spiana la strada al Napoli.



Kuranyi 6,5 - Pronti via e va subito in gol, dimostrando di essere un bomber di razza. Sullo 0-1 avrebbe anche l'opportunità di raddoppiare con un'azione fotocopia della prima rete. Vecchia volpe.



Ghoulam 6,5 - L'assist al bacio per il pari di Higuain è l'immagine della sua gara: sempre pronto alla sovrapposizione e al cross, bravo a chiudere dietro. Uno svarione nel finale: piccole pecche da limitare per pensare in grande.

IL TABELLINO

NAPOLI-DINAMO MOSCA 3-1

Napoli (4-2-3-1): Andujar 6; Britos 6, Ghoulam 6,5, Henrique 6, Koulibaly sv (8' Albiol 6); De Guzman 6 (25' st Hamsik 6), Inler 6,5; Jorginho 6, Callejon 5 (37' st Zuniga sv), Higuain 8,5; Mertens 6,5. A disp.: Rafael, Mesto, Lopez, Zapata. All.: Benitez 6.

Dinamo Mosca (4-4-2): Gabulov 6; Hubocan 5,5, Kozlov 5,5, Samba 5, Vainqueur 5,5; Valbuena 5 (37' st Ionov 6), Zhirkov 6, Zobnin 4,5, Dzsudzsak 6 (45' st Tashaev sv); Kokorin 5,5, Kuranyi 6,5 (17' st Buttner 5). A disp.: Shunin, Douglas, Rotenberg, Katrich. All.: Cherchesov 5,5. Arbitro: Tasos Sidiropoulos 6,5.

Marcatori: 2' Kuranyi (D), 25' Higuain (N), 31' Higuain rig. (N); 10' st Higuain (N).

Espulso: Zobnin (D) al 1' st per doppia ammonizione.

Ammoniti: Ghoulam (N), Dzsudzsak, Hubocan, Samba, Valbuena (D)