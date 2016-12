6 novembre 2014 Europa League, St. Etienne-Inter 1-1: Bayal Sall risponde a Dodò Allo Stadio Geoffroy-Guichard i nerazzurri vanno in affanno nella ripresa e si fanno recuperare di STEFANO RONCHI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:50 - Continua anche in Europa League il momento complicato dell'Inter. Allo stadio Geoffroy-Guichard la squadra di Mazzarri non va oltre l'1-1 con il Saint Etienne nel quarto turno del Gruppo F. Primo tempo convincente per i nerazzurri, che passano in vantaggio al 33' con Dodò, ma poi vanno in affanno e si fanno recuperare nella ripresa. Per i francesi segna Bayal Sall al 50' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Mazzarri sempre in bilico.

LA PARTITA

Due facce della stessa medaglia. Da una parte una squadra sicura dei propri mezzi (primo tempo), dall'altra una formazione fragile e in balia degli eventi (secondo tempo). Niente drammi in casa Inter, per carità. I nerazzurri, infatti, anche dopo il pareggio in Francia restano in vetta al Gruppo F e si avviano al passaggio del turno senza problemi. Ma non è questo il punto. Anche il match di Europa League conferma infatti il momento opaco degli uomini di Mazzarri. Ma non tanto sul piano del risultato, quanto su quello del carattere. Dopo il meritato vantaggio, bastava continuare sulla stessa linea. E invece no. I nerazzurri si scompongono, prestano il fianco, rimettono in partita l'avversario e sfiorano il baratro. Ennesima prova di immaturità che certamente peserà quando si tireranno le somme.



Per giocare da Inter servono uomini da Inter, anche nuove leve da far crescere. Per dare vivacità, Mazzarri fa esordire Bonazzoli in Europa e si affida all'esperienza di Palacio per guidarlo contro i Verts. E il campo all'inizio gli dà ragione. Il baby nerazzurro corre su tutte le palle, pressa e fa ripartire l'azione dando profondità alla manovra e aprendo varchi preziosi per Kuzmanovic. Nei primi venti minuti è l'Inter che ti aspetti. Con le spalle al muro dopo il ko col Parma, i nerazzurri scendono in campo aggressivi e costringono i padroni di casa a difendersi. Kuzmanovic, ispirato, scalda i guanti a Ruffier, poi il portiere del St. Etienne blocca sulla linea anche un'incornata di Mbaye. L'Inter manovra con ampiezza, pressa, verticalizza, ma non passa. E i Verts, lentamente, si riprendono dalle botte iniziali e conquistano metri, affacciandosi dalle parti di Carrizo. Sulla sinistra il tandem Kovacic-Dodò in fase di copertura non regge e i francesi se ne accorgono. L'Inter trema, ma Mazzarri richiama tutti all'ordine e serra le linee in mezzo al campo con Medel a ringhiare su tutti. Sui tagli i francesi vanno in affanno e al 33' i nerazzurri espugnano il fortino verde. Mbaye mette in mezzo per Palacio, che di testa costringe Ruffier al miracolo, ma spalanca le porte al piattone di Dodò. Vantaggio meritato e primo sospiro di sollievo.



L'Inter concede poco in mezzo al campo, si muove con ordine e quando attacca la verticalità è sempre pericolosa. Il primo tempo si chiude con i nerazzurri in avanti, ma nell'aria resta una strana sensazione. I nerazzurri giocano bene, ma quando si è sotto esame, tutto è più difficile e crollano le certezze. Esattamente come sul corner al 51', quando Vidic si addormenta e regala a Bayal Sall la palla per il pareggio. Lo Stadio Geoffroy-Guichard si trasforma in una bolgia verde. Per l'Inter tornano gli spettri del passato e la squadra, contratta, perde le distanze. Si gioca con la paura e ogni occasione è un brivido lungo la schiena per la squadra di Mazzarri. Tra i piedi nerazzurri la palla scotta. Servirebbero nervi saldi, ma non è periodo. E così un match in discesa si trasforma in una complicata salita per l'Inter. La sensazione è quella di un equilibrio precario, sottilissimo. E in campo si vede. Palacio si immola e salva il risultato al 63', poi è Carrizo a bloccare sulla linea. Mazzarri leva Bonazzoli e inserisce Obi, spostando avanti Kovacic. Poi, dopo un mese di stop, dentro anche Osvaldo. Si lotta su ogni pallone: scintille in campo. Solo Medel cerca di mettere ordine, ma sono saltati tutti gli schemi e l'Inter stringe i denti. All'85' Van Wolfswinkel si presenta davanti a Carrizo, ma il portiere nerazzurro ci mette una pezza ed evita il peggio. Mazzarri predica calma, ma nessuno lo ascolta e gli ultimi minuti sono un calvario per l'Inter. Vince la paura. Ora resta solo Verona per cambiare passo e convincere Thohir. Basterà?

LE PAGELLE

Carrizo 6,5: vista la serata, resta sempre vigile. E fa bene. Proffidenziale l'intervento sull'incursione di Van Wolfswinkel nel finale. Evita la debacle

Vidic 4,5: sempre insicuro, mai preciso e soprattutto protagonista dell'ennesimo pasticcio che costa all'Inter il gol del pareggio

Bonazzoli 6: nella prima mezz'ora dà freschezza e vivacità alla manovra con i suoi tagli. Buone giocate e corsa. Poi quando la partita si complica, Mazzarri lo leva per dare più peso ed esperienza alla squadra

Dodò 6: media esatta tra la fase offensiva e quella difensiva. Quando il St. Etienne attacca dalla sua parte sono quasi sempre guai

Ruffier 7: altra grande serata, nonostante il primo gol preso in questa Europa League. Sempre attento e decisivo. Anche sul gol dell'Inter prima si supera su Palacio

Bayal Sall 6,5: buona gara, ordinata e di forza. Segna il gol del pareggio e tiene sempre in ansia la difesa dell'Inter sui calci piazzati

Pogba 6: il fratellone di Paul si fa valere quando c'è da metterci il fisico. I piedi non sono certo quelli del centrocampista della Juve, ma non si può avere tutto...

IL TABELLINO

SAINT ETIENNE-INTER 1-1

Saint Etienne (3-4-3): Ruffier 7; Perrin 5,5, Bayal Sall 6,5, Pogba 6; Théophile-Catherine 6, Lemoine 6, Clément 5,5, Tabanou 5; Hamouma 6 (22' st Van Wolfswinkel 6,5), Erdinç 5 (11' st Diomande 5,5), Gradel 6.

A disp.: Moulin, Grison, Baysse, Mollo, Monnet-Paquet. All.: Galtier 6,5

Inter (3-5-2): Carrizo 6,5; Andreolli 5,5, Vidic 4,5, Juan Jesus 6; Mbaye 6, Kuzmanovic 6 (37' st Palazzi sv), Medel 6, Kovacic 5 (29' st Osvaldo 5,5), Dodò 6; Palacio 5,5, Bonazzoli 6 (20' st Obi 5,5).

A disp.: Handanovic, Ranocchia, Donkor, Icardi. All. Mazzarri 5,5

Arbitro: Vincic (Svn)

Marcatori: 33' Dodò (I), 5' st Bayal Sall (S)

Ammoniti: Tabanou (S)

Espulsi: -