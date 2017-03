Europa League, Spalletti: "Disfattismo intorno a noi. Ma tutto è ancora possibile"

"Non partecipo al disfattismo che c'è attorno alla squadra. Abbiamo perso due partite (Lazio e Napoli) che fanno male, ma per ora sono solo due sconfitte. Si va avanti con la consapevolezza che ancora tutto è a portata di mano". Cosi' il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia dell'impegno in Europa League col Lione. "Proveremo a fare la partita, tentando di vincerla ma sarà difficile perchè il livello del campionato francese è alto".