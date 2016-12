Europa League, sorteggio ottavi: la Lazio pesca lo Sparta Praga

La Lazio , unica squadra italiana rimasta in Europa League , sorride dopo il sorteggio per gli ottavi di finale: a Nyon, i biancocelesti hanno trovato lo Sparta Praga , secondo nel campionato ceco . Andata il 10 marzo in Repubblica Ceca, il ritorno una settimana dopo all'Olimpico. Tra le altre sfide, due derby: Liverpool-Manchester United e Athletic Bilbao-Valencia. Equilibrate Villarreal-Leverkusen e Dortmund-Tottenham.

IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI

I cechi ai sedicesimi hanno eliminato facilmente il Krasnodar mentre avevano chiuso il girone al secondo posto, dietro lo Schalke 04. Una sfida non facile ma le insidie erano tante e l'andata fuori casa può dare una mano a Pioli. Lazio e Sparta (squadra da dove Cragnotti nel 1996 comprò Pavel Nedved) si sono incontrate quattro volte nella storia, sempre nei gironi di Champions. Nel 2000/01 doppio successo biancoceleste (3-0 in casa, 1-0 in trasferta) mentre nel 2003/04 finì 2-2 all'Olimpico e a Praga vinse 1-0 lo Sparta.

Tra le altre sette sfide, tre sono quasi da Champions: il derby inglese Manchester United-Liverpool ma anche Borussia Dortmund-Tottenham e Villarreal-Bayer Leverkusen daranno spettacolo. L'altro derby è quello spagnolo tra Athletic Bilbao e Valencia. Il Basilea che sogna di arrivare in finale per giocare in casa pesca il Siviglia in netta ripresa. Equilibrate Shakhtar Donetsk-Anderlecht e Fenerbahce-Braga.