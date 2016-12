2 ottobre 2014 Europa League, Slovan-Napoli 0-2: gol di Hamsik e Higuain Dopo due giornate, la squadra di Benitez è a punteggio pieno nel Gruppo I di STEFANO RONCHI Tweet google 0 Invia ad un amico

16:34 - Missione compiuta per il Napoli nel secondo turno del Gruppo I di Europa League. Allo Stadio Pasienky la squadra di Benitez vince 2-0 contro lo Slovan Bratislava e sale a quota sei punti nel girone. Marek Hamsik grande protagonista del match. Lo slovacco torna nella sua Bratislava, dove ha iniziato la carriera da professionista, sblocca il match al 35' di testa e poi regala l'assist vincente a Higuain per il raddoppio al 74'.

LA PARTITA

Vincere in Europa League per dimenticare la falsa partenza in Champions e campionato. E' questa la ricetta del Napoli per far tornare il sorriso a Benitez e l'entusiasmo attorno alla squadra. Per riprendere la corsa e puntare in alto, del resto, serve prima recuperare fiducia e viaggiare a testa bassa. Anche quando l'avversario è modesto. Anzi, soprattutto quando l'avversario è modesto. E così contro lo Slovan il Napoli soffre, ma porta a casa i tre punti. A dispetto del turnover di Benitez, che lascia a casa Albiol, Zuniga e Jorginho e in panchina Higuain e Callejon. Per dimostrare di valere l'Europa, dopo una mezz'ora sottotono, gli azzurri rifilano due gol agli slovacchi che hanno coltivato e visto nascere il talento di Hamsik e mettono una seria ipoteca sul passaggio del turno. A Bradopotislava Marek è a casa e si vede. Lo slovacco torna al passato e proprio dove è nato calcisticamente si riprende la squadra sulle spalle, segna e regala assist ai compagni. Per ritrovarsi, a volte, occorre fare un passo indietro e tornare alle origini.





Dopo lo 0-5 con lo Young Boys, lo Slovan parte col freno a mano tirato, addormenta subito il match e aspetta il Napoli. Le squadre si studiano e il gioco non decolla. A ritmo basso, la banda di Benitez non fa la differenza e in campo va in scena una brutta partita. Il Napoli tiene palla, ma è troppo lento nelle ripartenze e i padroni di casa chiudono gli spazi senza difficoltà. Il primo squillo dei partenopei è di De Guzman al 18', ma il destro dell'olandese finisce tra le mani di Pernis. Poi Hamsik lancia Zapata, ma il colombiano sbaglia mira. Aggredito, lo Slovan arretra e presta il fianco. Ci prova anche Hamsik, ma il sinistro è debole. Dietro a Zapata, Mertens e De Guzman non brillano e negli ultimi 30 metri manca intensità. Serve un guizzo. E così entra in scena l'attore protagonista del match: Hamsik. Al 35' lo slovacco si inserisce su un lancio lungo di Koulibaly, beffa Pernis e sblocca il match di testa. I casi della vita... Dopo il gol, si aprono gli spazi e il Napoli ha più varchi. Marek inventa, ma De Guzman non è in serata, sbaglia la terza occasione da gol e il primo tempo si chiude sull'1-0.



Nella ripresa, il Napoli va a caccia del raddoppio per chiudere la partita e nei primi minuti lo Slovan resta a guardare. In campo poche idee e tanta confusione. Palla al piede, gli uomini di Benitez sono nettamente superiori, ma non affondano. E lo Slovan prende coraggio. Ghoulam concede troppo spazio sulla sinistra e al 58' Milinkovic grazia Rafael da pochi metri. Brividi lungo la schiena di Benitez, che poi salta in piedi sulla traversa di Mertens. Squadre lunghe e spazio a Callejon, che al 68' viene steso in area. Il rigore ci starebbe, ma Strahonja non fischia e Milinkovic scalda i guanti a Rafael. Entra anche Higuain e alla seconda palla toccata dall'argentino è subito 2-0. Al 74' Hamsik pennella e il Pipita firma il raddoppio di testa. La classe non è acqua. Dietro però gli azzurri ballano e il Napoli rischia di rimettere in partita gli slovacchi. Milinkovic centra la traversa su punizione e negli ultimi minuti nell'area partenopea c'è da stringere i denti. Soffrire e vincere. Per risorgere forse questa è la ricetta giusta. E a Benitez spunta già un piccolo sorriso in volto.

LE PAGELLE

Hamsik 7,5: profeta in Patria. Torna al passato, segna e trascina la squadra nella sua Bratislava. Ottima prestazione. Sostanza e qualità

Koulibaly 7: forza fisica e tempismo. Quando parte Soumah spesso è lui a risolvere. Non male anche in fase di impostazione. Da segnalare l'assist per Hamsik sul primo gol

Mertens 5,5: nel primo tempo è un fantasma. In fase offensiva mai uno spunto o un inserimento degno di nota. Svogliato in fase di ripiego. Nella ripresa prende una traversa, ma è solo un lampo in una prestazione ombrosa

De Guzman 5: nel primo tempo sbaglia tre chiare occasioni da gol. Molle e opaco

Zapata 6,5: si muove bene e crea spazio per gli inserimenti dei centrocampisti. Non segna, ma lavora bene ai fianchi lo Slovan e nella ripresa tenta anche un coast to coast

Soumah 6: un po' confuso e caotico nelle giocate, ma ha buona velocità e quando parte è sempre pericoloso

Milinkovic 6,5: entra e cambia il peso dell'attacco dello Slovan. Le migliori occasioni dei padroni di casa sono tutte sue







IL TABELLINO

SLOVAN BRATISLAVA-NAPOLI 0-2

Slovan Bratislava (4-3-3): Pernis 5; Cikos 6, Ninaj 5,5, Gorosito 5,5, Jablonsky 6; Grendel 5 (1' st Milinkovic 6,5), Lasik 5,5 (39' st Kolkak sv), Peltier 6; Kubik 6 (27' st Zofkak 6), Halenar 5,5, Soumah 6.

A disp.: Polacek, Hudak, Stefanik, Fort. All.: Straka 5,5

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6,5; Maggio 6, Koulibaly 7, Britos 6,5, Ghoulam 5; Inler 5,5, Lopez 6; Mertens 5,5, Hamsik 7,5 (34' st Mesto sv), De Guzman 5 (18' st Callejon 6); Zapata 6,5 (28' st Higuain 6,5).

A disp.: Andujar, Henrique, Gargano, Insigne. All.: Benitez 7.

Arbitro: Strahonja

Marcatori: 35' Hamsik (N), 29' st Higuain (N)

Ammoniti: Kubik (S)

Espulsioni: -