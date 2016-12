Europa League: Siviglia col brivido, rimonta Dinamo Kiev. Fuori il Liverpool

23:19 - Agli ottavi con il brivido. Il Siviglia vince 3-2 a Moenchengladbach e vola agli ottavi di Europa League nonostante i tedeschi abbiamo per lunghi tratti assediato i detentori del titolo. Sorride pure la Dinamo Kiev che batte 3-1 il Guingamp e ribalta così l'1-2 dell'andata. Nessun problema per Ajax, Villarreal e Zenit che vincono pure il ritorno con Legia Varsavia, Salisburgo e Psv. Il Besiktas elimina infine il Liverpool ai rigori (6-4).

E pensare che per due volte il Siviglia si era portato in vantaggio, confermando il successo già conquistato all'andata: all'autorete di Stranzl (8') e Vitolo (26') rispondono però istantaneamente Xhaka (19') e Hazard (29'), dando vigore al Moenchengladbach. I padroni di casa, spinti dall'entusiasmo dei propri tifosi, sognano l'impresa e in avvio di secondo tempo attaccano a testa bassa, ma l'espulsione di Xhaka al 69' complica i piani dei tedeschi: al 79' la rete di Vitolo chiude definitivamente i conti. Si gioca in un clima di tensione a Kiev, dove la Dinamo balza sul doppio vantaggio grazie a Teodorczy e Buyalskyy. Al 68' Mandanne illude il Guingamp, ma a scongiurare il fantasma dei supplementari ci pensa il rigore di Gusev al 75': nel finale invasione di campo e partita sospesa per una decina di minuti, il risultato però non cambia più.

Senza storia la gare di Varsavia, dove l'Ajax si impone 3-0 con la doppietta di Milik e la rete di Viergever, e di Salisburgo, che vede il Villarreal vittorioso 3-1 col bis di Vietto e il sigillo di Dos Santos che ribaltano l'iniziale vantaggio firmato Djuricin. Tutto facile per lo Zenit che supera 3-0 il Psv con i due gol di Rondon e quello di Hulk. Chiude il programma il successo di un altro club russo, la Dinamo Mosca, che batte 3-1 l'Anderlecht dopo lo 0-0 dell'andata: Kozlov, Yusupov, Kuranyi ribaltano Mitrovic.



Infine il Livepool di un Mario Balotelli ancora deludente. I Reds si arrendono a un Besiktas entusiasmante trascinato da uno spettacolare Arslam. I turchi prima pareggiano i conti con l'andata chiudendo sull'1-0 i 90' regolamentari (in gol, appunto, Arslam). Quindi non sbagliano un colpo dal dischetto ed eliminano il Liverpool. Di Lovren l'errore decisivo per i Reds.