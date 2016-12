Europa League, scintille Bendtner-Lineker su Twitter

23:46 - Guerra a colpi di tweet tra Gary Lineker e Nicklas Bendtner ieri sera in seguito alla vittoria del Wolfsburg sul Krasnodar per 5-1. Dopo la doppietta dell'ex Arsenal nel finale del match contro il Krasnodar, Lineker ha pubblicato un tweet poco lusinghiero sull'attaccante. Lord Nicklas, come era soprannominato tra i tifosi londinesi, non si è però scomposto e si è complimentato con l'ex stella inglese per la statura del suo tweet.

Nicklas Bendtner has just scored 2 goals in the last minute for Wolfsburg. This is not a joke. I repeat, this is NOT a joke!

— Gary Lineker (@GaryLineker) 6 Novembre 2014





@GaryLineker great Tweet mate! well done, I repeat, well done.

— Nicklas Bendtner (@bendtnerb52) 6 Novembre 2014

Lineker ha così aperto le danze: "Bendtner ha appena segnato due gol negli ultimi due minuti per il Wolfsburg. Questo non è uno scherzo, ripeto, non è uno scherzo". Secca la risposta di Bendtner, arrivata cinquanta minuti dopo: "Grande tweet compagno, ben fatto, ripeto, ben fatto". Chiude il cerchio ancora Lineker che cita la risposta del danese e chiude: "Ben fatto lo dico io a te".