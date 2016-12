25 agosto 2016 23:34 Europa League: Sassuolo in scioltezza, missione compiuta I neroverdi pareggiano 1-1 al Marakana contro la Stella Rossa e si qualificano con pieno merito alla fase a gironi

Missione compiuta, e in grande stile. Il Sassuolo pareggia 1-1 al Marakana di Belgrado nel playoff di ritorno contro la Stella Rossa e - in virtù del successo per 3-0 nel match d'andata - centra una storica qualificazione alla fase a gironi di Europa League. Tutto facile per la squadra di Di Francesco che passa in vantaggio al 28' con Berardi e sbaglia a più riprese il gol del raddoppio. I serbi vanno a segno al 54' con Katai.

Dopo il 3-0 dell'andata al Mapei Stadium, il match di ritorno per il Sassuolo è poco più di una formalità. Ma il piglio della squadra di Di Francesco è quello giusto. Matri, al 13', ha sul destro la palla dell'1-0 ma - tutto solo davanti a Kahriman - spreca calciando sul palo. Il gol è nell'aria e arriva puntuale al minuto 28: Berardi vola sulla destra, si accentra e - dopo una serie di finte - sorprende Kahriman con un sinistro sul primo palo. E' il gol che in pratica chiude il discorso qualificazione perché a questo punto alla Stella Rossa servirebbero addirittura cinque reti per ribaltare tutto.



Il ritmo inevitabilmente cala, ma prima del riposo ci sono applausi anche per Consigli che dice no a Mouche. Nella ripresa succede tutto nei primi minuti: Matri si divora tre colossali palle gol in una manciata di secondi, poi la Stella Rossa trova all'improvviso il pareggio con un sinistro a incrociare di Katai che stavolta trova impreparato Consigli. Siamo al 54' ma di fatto la partita di fatto finisce qui. Il Sassuolo amministra in tutta calma, si gode il momento e attende con curiosità l'esito del sorteggio di domani. L'Europa, da stasera, è anche un po' neroverde.

IL TABELLINOSTELLA ROSSA-SASSUOLO 1-1

Stella Rossa: Kahriman; Cvetkovic, Phibel, Le Tallec (15' st Rendulic), Ristic; Donald, Poletanovic; Katai, Rafa Jorda (40' st Srnic), Mouche (35' st Babunski); Vieira. A disp.: Supic, Petkovic, Lukovic, Sikimic. All.: Bozovic.

Sassuolo: Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Biondini, Magnanelli, Duncan; Berardi (28' st Letschert), Matri (38' st Trotta), Politano (19' st Falcinelli). A disp.: Pegolo, Ariaudo, Mazzitelli, Sensi. All.: Di Francesco.

Arbitro: David Fernandez Borbalan (Spa).

Marcatori: 28' pt Berardi (SA), 11' st Katai (ST).

Ammoniti: Peluso, Magnanelli (SA), Phibel (ST)

DI FRANCESCO: "CE LA SIAMO MERITATA"Eusebio Di Francesco si gode la qualificazione alla fase a gironi, anche se è rammaricato per il pareggio del Marakana: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e sono contento. Però dispiace per il risultato di questa sera: per quello che i ragazzi hanno messo in campo, meritavano qualcosina in più. Dobbiamo migliorare e sfruttare le occasioni. Nella mia testa ora c'è già il Pescara, sarà una sfida insidiosa e dovremo recuperare le energie - ha spiegato a fine match - Abbiamo meritato sul campo questa competizione, disputato ottimi preliminari in cui abbiamo dimostrato di poter far bene. Anche in Europa proporremo il nostro gioco. Sorteggio? Non m'interessano i nomi delle squadre da affrontare".



Un applauso alla prestazione di Alessandro Matri: "Si è mosso molto e ha retto bene, ha una buona gamba e ha messo minuti nelle gambe. Ha avuto tante occasioni, speriamo che i gol se li sia tenuti per le prossime occasioni (ride, ndr)".