Europa League: Sassuolo al Marakana per blindare la qualificazione

Nonostante l'ampio vantaggio da gestire, Di Francesco ha cercato di mettere in guardia i suoi dal possibile rischio di cali di tensione: "La Roma (eliminata in Champions dal Porto, ndr) deve esserci d'esempio. Guai a sottovalutare la partita con la Stella Rossa solo perché siamo avanti di tre gol". Se la Stella Rossa appare un'avversaria non irresistibile, a far tremare le gambe ai neroverdi saranno i circa 50mila tifosi del Marakanà, considerato lo stadio più passionale e pericoloso al mondo insieme alla Bombonera di Buenos Aires. Il bilancio delle italiane nell'impianto serbo è comunque positivo: in 8 partite, 5 sono le vittorie con una sola eliminazione. Vista l'assenza di Defrel, in attacco potrebbe fare il suo esordio (dall'inizio o a partita in corso) il neo-acquisto Alessandro Matri.