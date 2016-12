Europa League: Sampdoria, Vojvodina o Spartaks Jurmala al terzo turno preliminare

Venerdì a Nyon (Svizzera) si è svolto il sorteggio per il terzo turno preliminare di Europa League, nel quale la Sampdoria affronterà i serbi del Vojvodina o i lettoni dello Spartaks Jurmala. I blucerchiati, inseriti tra le teste di serie, dovranno dunque attendere la conclusione del secondo turno preliminare, in programma giovedì 23 luglio, per conoscere la propria avversaria. L'andata del terzo turno preliminare è in programma il 30 luglio, il ritorno il 6 agosto.