Europa League: Saint Etienne-Lazio 1-1, Eysseric replica a Matri

LA PARTITA

L'Europa continua a sorridere alla Lazio, che chiude il girone senza alcuna sconfitta a differenza del campionato, dove il momento è particolarmente delicato. Non era certo una prova semplice per i biancocelesti, già matematicamente qualificati come primi ma, visto il periodo, obbligati a non commettere passi falsi. Pioli molla il 4-2-3-1 e per l'occasione sceglie un più compatto 4-4-2, con la coppia Matri-Djordjevic in attacco e Oikonomidis-Felipe Anderson sulle fasce. La prima chance capita a Matri (destro a lato al 19'), il più attivo in attacco mentre il serbo appare ancora fuori condizione. Dietro si soffre poco, ma ogni tanto sono brividi a causa di un Hoedt troppo spesso impreciso nei disimpegni o nel posizionamento.



La Lazio sblocca la sfida in apertura di ripresa, quando Matri sfrutta una percussione di Konko, anticipa l'uscita di Moulin e infila in rete (52'). Il bis, che con ogni probabilità avrebbe chiuso la gara, potrebbe arrivare 180 secondi più tardi: Felipe Anderson, servito col contagiri da Parolo, pesca a centro area Djordjevic, che da due passi colpisce l'esterno dal palo. Un errore clamoroso, pagato al minuto 76: Berisha, sin qui impeccabile con almeno tre interventi super, calcola male la traiettoria del tiro di Eysseric e si fa sorprendere dalla distanza. Il Saint Etienne, che a questo punto trova nuove risorse, ribalta l'inerzia del match e spinge a caccia del vantaggio. L'occasione più grossa capita a Maupay, che fallisce solo davanti al portiere all'85'. E' l'ultimo sussulto di una partita inutile ai fini della classifica, ma fondamentale per dimostrare serietà, orgoglio e carattere. Una prova pienamente superata dagli uomini di Pioli.