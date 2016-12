Europa League: Rosenborg-Lazio 0-2, biancocelesti a un passo dai sedicesimi

LA PARTITA

Tutto secondo i programmi per l'euro-Lazio, che supera il Rosenborg, ipoteca la qualificazione ai sedicesimi e fa riposare quasi tutti i big in vista del derby di domenica prossima. Una vittoria particolarmente agevole per i biancocelesti, che in casa dei campioni di Norvegia certo non pensavano di avere vita così facile. A decidere la sfida è Djordjevic, che fa partire i titoli di coda con due gol in 29 minuti: il risultato poi non si modifica più, ma sarebbe potuta finire in goleada.



Tra giocatori preservati, acciaccati e squalificati, Pioli si presenta a Trondheim senza otto prime scelte (Felipe Anderson, Klose, Biglia, Parolo, Marchetti, Lulic, Milinkovic-Savic, Mauricio) e lascia un altro titolare - Basta - in panchina. La formazione di partenza sembra però insieme da sempre, perché il gioco offerto nella prima frazione di gara è puro spettacolo. Kishna, al 5', ha già la grande chance per il vantaggio (respinta del portiere da pochi passi), che è rinviato solo di qualche manciata di secondi. Minuto 9: angolo di Kishna da destra, Djordjevic svetta di testa e infila lo 0-1. Il bis arriva prima della mezz'ora, quando l'attaccante serbo ruba palla a Selnaes, scambia con Onazi e poi trafigge Hansen (29').



I biancocelesti, in campo con un 4-3-3 ordinato e molto mobile, prima del riposo potrebbero anche dilagare ma vengono rallentati dall'arbitro (rigore non concesso a Radu), dal regolamento (rete annullata a Hoedt per fuorigioco) e dal portiere (paratona di Hansen su Candreva). Ed è proprio Candreva a essere sostituito all'intervallo, visto che domenica c'è il derby e Pioli non ha alcuna intenzione di rischiare infortuni. Entra Keita e lo spagnolo è subito nel vivo del match, tra dribbling nello stretto e accelerazioni sulla fascia. La voglia di spaccare il mondo gli gioca però un brutto scherzo all'83', quando si becca con Helland per un comune contatto di gioco e reagisce dando una manata all'attaccante norvegese. Eliminare certi atteggiamenti è il primo passo verso la maturità.