Europa League, Roma fermata in casa dal Feyenoord

11:19 - Nemmeno fuori dai confini della Serie A si interrompe la "pareggite" che affligge la Roma all'Olimpico. Così, nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, i giallorossi non vanno oltre l'1-1 col Feyenoord. Non basta il ritorno al gol di Gervinho, in rete al 22' con un pregevole colpo di tacco. La squadra di Garcia si limita a giocare di ripartenza e viene punita al 10' della ripresa, quando Kazim-Richards insacca dopo il palo colpito da Immers.

LA PARTITA

Nemmeno un avversario non certo irresistibile fa tornare la Roma alla vittoria in casa. Una Roma sempre più irriconoscibile, tradita dai suoi uomini chiave e in evidente confusione. A partire dal suo allenatore, che contro il Feyenoord, non il Real Madrid, decide di giocare in contropiede. Alla fine viene punita, non riuscendo a difendere un vantaggio anche meritato per quella manciata di occasioni avute in avvio. Adesso, però, il proseguimento dell'avventura europea si complica perché questa squadra non pare in grado di riuscire a vincere a Rotterdam. Ma si è visto subito che non sarebbe stata una passeggiata. E' una Roma che parte guardinga, infatti, quella che nei primi minuti concede l'iniziativa al Feyenoord. E difatti gli olandesi fanno il gioco, lasciando le ripartenze ai giallorossi. Che prendono le misure un paio di volte e colpiscono alla terza occasione, quando Gervinho di tacco concretizza un perfetto assist di Torosidis (su idea di Verde). E' il ritorno al gol dell'ivoriano, che poco dopo, però, spreca la possibilità del raddoppio su un buco difensivo del Feyenoord. La Roma prende fiducia, mentre gli ospiti, che perdono Wilkshire per infortunio alla mezz'ora, faticano a farsi pericolosi. Di fatto l'unica opportunità se la costruisce Richards, con un controllo e tiro al volo che trova pronto Skorupski. Il copione è identico nella ripresa, con la Roma che si rinchiude nella sua metà campo e si limita a giocare in velocità. Il problema è che questa tattica non paga e poco dopo l'avvio arriva il pareggio del Feyenoord: miracolo di Skorupski che devia sul palo un colpo di testa di Immers, ma sulla respinta è pronto Kazim-Richards a insaccare. Più di un dubbio, però, sulla sua posizione, apparsa in chiaro fuorigioco. E' una mazzata per i giallorossi, che difatti incassano il colpo. Poco per volta gli olandesi prendono campo e fiducia e mettono paura ai tifosi di casa. Che, al 20', assistono a una doppia sostituzione epocale: fuori De Rossi e Totti, dentro Keita e Doumbia. Non basta, perché il pallino è sempre in mano allo squadra di Rutten. Solo nel finale la Roma va vicina al gol, il problema che le occasioni le ha avute proprio un Doumbia apparso decisamente lontano parente di quello del Cska Mosca. E così, prima si fa anticipare e poi cicca, sempre davanti alla porta. Si finisce come domenica scorsa: tra i fischi.

LE PAGELLE

Pjanic 5 E' uno dei casi di "sparizione" più evidenti

Gervinho 6 Segna, ma spreca anche tanto. A quando il vero Gervinho?

Doumbia 4 Dopo i fischi, il bis. Siamo sicuri che alla Roma non abbiano rifilato un bidone?

Clasie 5,5 Ci si aspettava di più dal capitano, che in mezzo al campo naviga un po' a vista

Kazim-Richards 6,5 Colpisce senza pietà e fa diventare matti i difensori giallorossi

IL TABELLINO

ROMA-FEYENOORD 1-1

Roma (4-3-3): Skorupski 6; Torosidis 5,5, Manolas 6, Yanga-Mbiwa 5, Holebas 6; Nainggolan 5,5, De Rossi 5,5 (20' st Keita 6), Pjanic 5; Gervinho 6, Totti 5,5 (20' st Doumbia 4), Verde 6 (30' st Florenzi 5,5). A disp.: De Sanctis, Astori, Paredes, Ljajic. All. Garcia 5

Feyenoord (4-2-3-1): Vermeer 6; Wilkshire 5,5 (30' Karsdorp 6), Boulahrouz 6, Kongolo 6, Nelom 6; Clasie 5,5, Immers 6,5; El Ahmadi 6,5, Toornstra 6, Kazim-Richards 6,5, Vilhena 6. A disp.: Mulder, Mathijsen, Boettius, Te Vrede, Woudenberg, Achahbar. All. Rutten 6,5

Arbitro: Hategan (Romania)

Marcatori: 22' Gervinho (R), 10' st Richards (F)

Ammoniti: Wilkshire, Immers, Clasie (F), Holebas, Yanga-Mbiwa, Keita (R)

Espulsi: -