Europa League, Qarabag-Inter 0-0: azeri fuori con un gol annullato ingiustamente

00:44 - Termina con un pareggio senza reti il girone di Europa League dell'Inter. Gli uomini di Mancini, già qualificati come primi, a Baku con diversi ragazzi della Primavera strappano lo 0-0 in casa del Qarabag eliminando gli azeri dalla competizione. Pesa come un macigno però il gol annullato ingiustamente per fuorigioco ai padroni di casa al 93', rete che li avrebbe qualificati ai sedicesimi. La deviazione è stata di un difensore dell'Inter.

LA PARTITA

Il destino sa essere beffardo e per il Qarabag questa beffa ha un nome: O. Pelikan, il primo assistente al lato destro delle panchine. Colui che ha annullato per offside il gol valido di Almeida al 93', quello dell'1-0 che avrebbe riscritto la storia del calcio azero con la prima qualificazione ai sedicesimi di una competizione europea. Invece no, l'abbaglio del guardalinee ha silenziato il boato del "Tofiq Bakhramov" e qui sta la cattiveria del destino, visto che lo stadio di Baku è intitolato all'assistente che convalidò il gol fantasma di Hurst nella celebre finale dei Mondiali del 1966.

La conclusione del centrocampista è stata deviata in rete da Donkor e non da George (comunque non in fuorigioco), ma alla fine conta il tabellino ufficiale e quello recita intatto lo 0-0 di partenza: Qarabag eliminato, proteste inutili dopo novanta minuti senza troppe emozioni. La tattica degli azeri, sorprendere in velocità la difesa dell'Inter con palle filtranti lunghe, è stata annullata da Campagnaro e Andreolli nel giro di pochi minuti e l'unico pericolo prima dell'episodio finale arriva al 46' del primo tempo, sempre con George che supera in velocità Donkor e costringe Carrizo alla deviazione di istinto in calcio d'angolo.

I nerazzurri, che con Mancini in panchina ancora non hanno vinto, giunti nell'estremo oriente europeo con le seconde - se non terze - linee, si limitano a difendere davanti ai 40mila tifosi di casa, regalando minuti ed esperienza ai giovani Bonazzoli, Donkor e Mbaye. Pochissime le emozioni davanti e i pericoli per la porta di Sehic, costretto però a volare all'85' su un bel sinistro di Bonazzoli. Del resto l'Inter dalla partita aveva poco da chiedere, la qualificazione ai sedicesimi come prima del girone era già stata messa in cassaforte.



LE PAGELLE

Bonazzoli 6 - A suo modo è il ragazzo più atteso della serata. Fa intravedere potenzialità importanti anche se l'agonismo dei compagni non è migliori. Suo l'unico pericolo portato agli azeri.

Almeida 6,5 - Il suo nome è stato impresso nella storia del calcio azero per circa dieci secondi. Poi l'arbitro l'ha spazzato via senza pietà, ma soprattutto senza ragione.

George 6,5 - E' l'uomo più pericoloso, contro Donkor ingaggia duelli in velocità e spesso li vince.

Carrizo 6,5 - Un intervento salvarisultato e così si guadagna la pagnotta.



IL TABELLINO

QARABAG-INTER 0-0

Qarabag (4-2-3-1): Sehic 6; Medvedev 6, Sadygov 6, Guseynov 6, Agolli 6; Richard Almeida 6,5, Qarayev 6; George 6,5, Alaskarov 5,5 (15' st Gurbanov 6), Muarem 6; Nadirov 6 (43' Yusifov 5,5). A disp.: Velyev, Guliyev, Teli, Taghiyev, Ahmadov. All.: Qurbanov 6.

Inter (4-4-2): Carrizo 6,5; Mbaye 6, Campagnaro 6, Andreolli 6, D'Ambrosio 6 (39' st Dimarco sv); Krhin 6, M'Vila 6,5, Obi 6 (46' st Baldini sv), Donkor 5,5; Bonazzoli 6, Osvaldo 5,5. A disp.: Berni, Costa, Sciacca, Palazzi. All.: Mancini 6.

Arbitro: Zelinka (R. Ceca)

Marcatori: -

Ammoniti: Alaskarov (Q)

Espulsi: nessuno